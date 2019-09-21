"Кремль прогнил": Путину вынесли "приговор" из-за массовых протестов

Массовые протесты россиян, называемые в СМИ протестами "против полицейского беспредела", показали, что обычные механизмы правления Кремля устарели и больше не могут быть эффективными.

Такое мнение в своем блоге высказала российский политолог, публицист и доктор исторических наук Лилия Шевцова. Она обратила внимание на недавние скандалы, связаны с выборами-2019 в РФ.

"Выборы с заранее гарантированным результатом перестали быть надежным средством легитимации власти. Сбой может случиться в любом месте и в любое время. Более того, выборы становятся каналом для выхода протестных настроений", – написала политолог.

В связи с учащением протестов, как отметила она, российская власть все чаще прибегает к репрессиям как к инструменту контроля за ситуацией, однако это уже не помогает.

В частности, Шевцова указала на негодование общества из-за задержания актера Павла Устинова.

"Любое отступление власти и освобождение жертвы из когтей "правосудия", а тем более наказание правоприменителей за неоправданную "суровость" опасно для политического режима", – подчеркнула эксперт, пояснив, что из-за этого возникает системная ловушка.

Иллюстрация. Владимир Путин hronika.info

"С одной стороны, при эскалации репрессий под раздачу попадут свои... Еще важнее то, что эскалация репрессий сверху может вызвать эффект бумеранга снизу. С другой стороны, от насилия нельзя отказаться. Никак нельзя! Ибо прогнили политические устои, которые позволяют Кремлю удерживать контроль за обществом", – добавила Шевцова.

"Словом, систему заклинило. Никакой мировой опыт не может нам показать, как из этого состояния выходить мировой державе, которая потеряла ориентир и теряет механизм управления собой", – подытожила она.

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