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21 сентября • обновлено в 17:48
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"Кремль прогнил": Путину вынесли "приговор" из-за массовых протестов

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Массовые протесты россиян, называемые в СМИ протестами "против полицейского беспредела", показали, что обычные механизмы правления Кремля устарели и больше не могут быть эффективными.

Такое мнение в своем блоге высказала российский политолог, публицист и доктор исторических наук Лилия Шевцова. Она обратила внимание на недавние скандалы, связаны с выборами-2019 в РФ.

"Выборы с заранее гарантированным результатом перестали быть надежным средством легитимации власти. Сбой может случиться в любом месте и в любое время. Более того, выборы становятся каналом для выхода протестных настроений", – написала политолог.

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В связи с учащением протестов, как отметила она, российская власть все чаще прибегает к репрессиям как к инструменту контроля за ситуацией, однако это уже не помогает.

В частности, Шевцова указала на негодование общества из-за задержания актера Павла Устинова.

"Любое отступление власти и освобождение жертвы из когтей "правосудия", а тем более наказание правоприменителей за неоправданную "суровость" опасно для политического режима", – подчеркнула эксперт, пояснив, что из-за этого возникает системная ловушка.

Иллюстрация. Владимир Путин

Иллюстрация. Владимир Путин

hronika.info

"С одной стороны, при эскалации репрессий под раздачу попадут свои... Еще важнее то, что эскалация репрессий сверху может вызвать эффект бумеранга снизу. С другой стороны, от насилия нельзя отказаться. Никак нельзя! Ибо прогнили политические устои, которые позволяют Кремлю удерживать контроль за обществом", – добавила Шевцова.

"Словом, систему заклинило. Никакой мировой опыт не может нам показать, как из этого состояния выходить мировой державе, которая потеряла ориентир и теряет механизм управления собой", – подытожила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Актера Павла Устинова осудили на 3,5 года колонии общего режима за то, что во время массовых задержаний в Москве он якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа. Позже ему изменили меру пресечения.

  • Российские звезды устроили в соцсетях акцию в поддержку актера Павла Устинова. За него заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Максим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.

  • К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.

  • 18 сентября в Москве, возле администрации президента РФ, начался массовый пикет в поддержку актера.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости России протесты в Москве протест политика
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...В связи с учащением протестов, российская власть все чаще прибегает к репрессиям как к инструменту контроля за ситуацией, однако это уже не помогает. " Но по данным опроса от 12 сентября 2019 года Путина поддерживает 94% ( Строка * поддерживаю *плюс строка *скорее поддерживаю*). А Шевцова просто врёт!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
А какие устои прогнили во Франции, хотелось бы от него услышать
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