"Кремль прогнил": Путину вынесли "приговор" из-за массовых протестов

Массовые протесты россиян, называемые в СМИ протестами "против полицейского беспредела", показали, что обычные механизмы правления Кремля устарели и больше не могут быть эффективными.
Такое мнение в своем блоге высказала российский политолог, публицист и доктор исторических наук Лилия Шевцова. Она обратила внимание на недавние скандалы, связаны с выборами-2019 в РФ.
"Выборы с заранее гарантированным результатом перестали быть надежным средством легитимации власти. Сбой может случиться в любом месте и в любое время. Более того, выборы становятся каналом для выхода протестных настроений", – написала политолог.
В связи с учащением протестов, как отметила она, российская власть все чаще прибегает к репрессиям как к инструменту контроля за ситуацией, однако это уже не помогает.
В частности, Шевцова указала на негодование общества из-за задержания актера Павла Устинова.
"Любое отступление власти и освобождение жертвы из когтей "правосудия", а тем более наказание правоприменителей за неоправданную "суровость" опасно для политического режима", – подчеркнула эксперт, пояснив, что из-за этого возникает системная ловушка.
Иллюстрация. Владимир Путин
hronika.info
"С одной стороны, при эскалации репрессий под раздачу попадут свои... Еще важнее то, что эскалация репрессий сверху может вызвать эффект бумеранга снизу. С другой стороны, от насилия нельзя отказаться. Никак нельзя! Ибо прогнили политические устои, которые позволяют Кремлю удерживать контроль за обществом", – добавила Шевцова.
"Словом, систему заклинило. Никакой мировой опыт не может нам показать, как из этого состояния выходить мировой державе, которая потеряла ориентир и теряет механизм управления собой", – подытожила она.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Актера Павла Устинова осудили на 3,5 года колонии общего режима за то, что во время массовых задержаний в Москве он якобы вывихнул плечо бойцу ОМОНа. Позже ему изменили меру пресечения.
Российские звезды устроили в соцсетях акцию в поддержку актера Павла Устинова. За него заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Максим Галкин, Влад Топалов и многие другие знаменитости. Все они требовали освободить актера.
К коллегам присоединился и комик Семен Слепаков, написавший гневный пост по поводу беспредела в России на фоне полнейшей свободы в действиях силовых структур.
18 сентября в Москве, возле администрации президента РФ, начался массовый пикет в поддержку актера.
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