Кремль понимает, что Беларусь от него никуда не денется, – оппозиционер

В ситуации масштабных протестов в Беларуси руководство России не будет реализовывать в стране сценарий, который был реализован в Украине с оккупацией территорий.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал белорусский кинорежиссер, доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Юрий Хащеватский. "Любое государство, которое соседствует с Российской "империей", должно понимать, что оно находится под угрозой. Но я надеюсь, что за время правления Лукашенко экономика Беларуси оказалась настолько завязанной на Россию, что Кремль понимает: никуда Беларусь от них не денется", – заметил он.

По оценкам оппозиционера, в сегодняшнем состоянии Беларусь не может совершить такой масштабный отрыв от РФ, который в свое время сделала Украина. В этом контексте он напомнил о том, что практически весь бюджет Беларуси так или иначе зависит от России. "В Кремле это понимают", – убежден он.

Хащеватский подчеркнул, что стране необходимо избавляться от этой зависимости, в частности, путем развития среднего класса.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Хащеватским читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL , в своем очередном видеообращении представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что рабочие, которые вышли на протесты в стране, сумели своими действиями запугать власти.