Властям Российской Федерации

Господа!

В конфликте Лукашенко с народом Республики Беларусь вы в полном соответствии в вашими инстинктами встали на сторону диктатора. Вы даете деньги, формируете резерв карателей, посылаете туда кремлевских пропагандистов. Может быть, вы уже направили туда своих мастеров по разгону демонстраций и похищению людей. В ближайшие дни бывший президент Беларуси, ставший посмешищем для всего мира, приедет в Москву получать ярлык на княжение. Вы делаете все это от имени народа России, но я и мои друзья – часть этого народа, а нас вы не спросили. Впрочем, вы никого не спросили. А мы с этими действиями не согласны.

Наверное, вами руководит не только искренняя ненависть к свободе, но и страх, что свержение узурпатора послужит примером и для нашего народа – да, послужит! Ну и, конечно, вы надеетесь поживиться в мутной воде. У Украины вы в аналогичной ситуации украли Крым, здесь рассчитываете аннексировать всю страну.

Не собираюсь обращаться к вам с призывом изменить вашу политику. Она гибельна для нашей страны, но вас это не волнует, вы преследуете свои цели, никаких разумных аргументов вы не услышите. Хочу лишь сказать вам, что ваша ложь о том, что происходит в Беларуси, не обманывает никого. Вы, конечно, можете пойти на крайние меры и ввести в соседнюю страну войска. Но тогда вам придется поставить БТР на каждом перекрестке и стрелять по всему, что движется – баларусы не сдадутся. Это станет лишь еще одним преступлением против народа Беларуси и против своего народа в череде многих других преступлений, за которые, очень надеюсь, вам придется ответить.

А задушить революцию в Беларуси вам не удастся!

Жыве Беларусь!