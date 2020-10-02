Пишут, что Россия перебрасывает военную технику и грузовики (гумконвои?) в порт Ирана, а оттуда уже по суше на границу с Арменией. Формально у них есть железное оправдание - все это может быть официально командировано на российскую военную базу в Гюмри (Армения).

Хотели свернуть себе шею? Добро пожаловать. По сути я уже писал об этом - у РФ был очень неприятный выбор между двумя сценариями. Кремль выбирал между очень плохой для себя авантюрой в противостоянии с Азербайджаном, Турцией и Пакистаном на стороне Армении и потерей лица с брошенным союзником по ОДКБ. Да, Карабах в ОДКБ формально не входит. Но кого это интересует, после не входивших туда Донбасса и Крыма? Если Москва в ответ на крики Еревана о помощи будет продолжать выражать глубокую озабоченность и призывать к переговорам - над Путиным будут смеяться враги и друзья.

Нет картины более смешной и жалкой, чем трусливый диктатор. Так что решили вмешаться. Учитывая тот факт, что бюджета армии Азербайджана в четыре раза больше бюджета всей Армении - просто "немножко помочь" Москва не сможет.

Придется воевать всерьез. А это развяжет руки Турции. И Пакистану. Военный потенциал Анкары внушает уважение. Плюс, формально все они будут действовать на территории Азербайджана. Все козырные карты на руках Турции с Азербайджанам, а Армения дарит Кремлю только геморрой. С чем мы Москву и поздравляем.