Кремль "подправил" соглашение с Азербайджаном и Арменией о мире в Карабахе

Совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в ночь на 10 ноября и сразу опубликованное СМИ, отличается от текста, который позднее обнародовал Кремль.

Различие в документах заметило российское издание "Медуза". Оригинальное заявление первым полностью опубликовало агентство "Sputnik Армения" ночью в 01:56. В Кремле документ обнародовали уже днем.

В первоначальном заявлении говорилось, что "Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской стороне до 20 ноября 2020 года".

А в кремлевской версии в этом предложении осталось упоминание только Агдамского района.

Кроме того, в документе, опубликованном ночью, указывалось, что Лачинский коридор, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, остается за Арменией. В тексте Кремля упоминания об Армении уже нет. Зато появилась фраза о том, что коридор "остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации".

Также в изначальном соглашении говорилось об обмене "военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших". В кремлевском тексте в этот список также вписаны "заложники".

В последнем пункте заявления указывалось , что Армения должна "обеспечить транспортное сообщение" между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. В новом тексте эти слова заменены на "гарантирует безопасность транспортного сообщения".

Как сообщал OBOZREVATEL, между Арменией, Азербайджаном и Россией подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. На фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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