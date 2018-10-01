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ПолитикаЭкономика
Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наукВсе статьи автора

Кремль обиделся за размер… Трампа. За размер ли?

3.2т

Программа “Вести Недели” Дмитрия Киселёва – настоящий кладезь информации о событиях в мире, политике Кремля. Проанализировав некоторые сюжеты, можно всегда найти то, что хочет скрыть маститый российский пропагандист, в том, что он показывает.

Сюжет от 23.09.2018. Киселёв рассказывает о том, что в США очередные нападки на Президента Трампа. Порнозвезда StormyDaniels выпустила книгу “FullDisclosure” – “Полное разоблачение”. А дальше, по правилам приличия, ведущий должен был предупредить: “Уберите детей от экранов ваших телевизоров”. Ведь дети не должны слушать про то, что “…пенис у Трампа меньше среднего… но не такой уж маленький”. Хотя российские федеральные каналы давно переступили эту черту. Если нужно Кремлю, они покажут любые фото и видео хоть днём, хоть ночью. В июле 2014 года российский “Первый канал” показал днём сюжет о том, как украинские силовики распяли трёхлетнего мальчика и убили жену “ополченца ДНР". Разве пропаганду волнуют какие-то моральные принципы и ужас, который испытали люди от увиденного? Это потом только стало понятно, что это был фейк.

Но вернёмся к сюжету. Слушаю Дмитрия Киселёва и думаю: вроде бы, не босяк Дмитрий Константинович, не уголовник, высшее образование имеет, четырьмя иностранными языками владеет, а весь сюжет про книгу StormyDaniels– сплошная похабщина. Вот только один перл: “Как должен отвечать Дональд Трамп… ему что, дёрнуть зиппер и вывалить свои достоинства? Выйти с дымящимся наперевес?”

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Интересно, откуда Киселёв знает, что у Трампа дымится? А если серьёзно, то из всего сюжета я могу сделать только один вывод: Кремль беспокоит не обида за размер… Трампа. Кремль беспокоит, что Трампа “травят”, как выразился ведущий. На самом деле Путина и его команду волнует то, что в руководстве США возможны перестановки и Белый дом в скором времени может обрести нового хозяина. Казалось бы, абсурд: для России Трамп – враг №1, ведь это он вводит одни за другими всё новые и новые санкции против неё. Не абсурд. Не для того же Путин вмешивался в выборы США и приводил Дональда Трампа к власти. Не для того, чтобы какая-то там порноактриса своей книгой помогла “убрать” Президента США. Вот и обиделся Кремль, вот и Киселёв сюжет дал и показал в своей программе.

Но тот сюжет, который задумал Владимир Путин, приводя Трампа к власти, ещё впереди. А состоится ли он или нет, зависит от многого. От свободной прессы, от профессионалов, расследующих и предотвращающих вмешательство России в выборы США, Германии, Франции, других стран, от простых людей, которые понимают сейчас и тех, которые смогут понять в ближайшем будущем всю опасность путинского режима. От нас с вами.

P.S. Пошёл в магазин купить продукты на борщ, смотрю – перец болгарский, продукт нужный. Всё не мог понять, меньше он среднего размера или не такой уж маленький. А рядом нет пропагандиста Киселёва и порнозвезды StormyDaniels, к кому обратиться? Да ещё смешно очень. Вот тебе перец, вот тебе Трамп, один далеко, а другой рядом. Спасибо товарищу, прошу прощения, господину Киселёву за отличный сюжет. Хотел бы спросить: а с перцем в России как?

Кремль обиделся за размер… Трампа. За размер ли?
Кремль обиделся за размер… Трампа. За размер ли?

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Автор
Денис МещерскийДенис Мещерский
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Россия
Объект
США
Источник
Источник:youinsideworld.blogspot.com
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