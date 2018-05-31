30 травня іспанська поліція у Мадриді затримала та відпустила американського інвестора та лобіста - особистого ворога Путіна Біла Браудера. Все це відбулося за запитом російської сторони до Інтерполу. Наразі, попри те, що сам Браудер перебуває на свободі, за межами комісаріату іспанської столиці, все ж відомо, що під час затримання ордер був діючим і є нічим іншим, аніж новим червоним оповіщенням від Міжнародної організації кримінальної поліції.

Однак викликає подив не запит РФ стосовно Браудера – адже, починаючи з минулого року, російська каральна машина вп’яте видає ордер на арешт інвестора, - а реальна причина затримання.

Слід подивитися на мету візиту Браудера до Мадрида. Як повідомив сам американський лобіст, він мав на меті зустрітися з прокурором Хосе Грінда Гонсалесом, який нині займається справою про відмивання російських грошей в Іспанії.

Ця справа безпосередньо пов’язана зі злочином проти британської інвестиційної компанії (Hermitage Capital Management), директором якої і є пан Браудер. Більше того, це продовження справи Сергія Магнітського – адвоката, аудитора цієї структури, який дізнався про нелегальне використання російськими високими чиновниками підприємств, які раніше належали Браудеру, для розкрадання бюджетних коштів на суму у 5,4 млрд. рублів.

Як ви пам’ятаєте, саме за це розслідування російські силовики і вбили Сергія Магнітського.

Наразі, після додаткових доказів, наданих Браудером, стало відомо, що частина відмитих грошей розміщена в Іспанії; йдеться зокрема про суму у 30 мільйонів євро. Сам інвестор стверджує, що ресурси вкладені у банківські активи та нерухомість.

Однак і це не все. 16 січня цього року один з фігурантів справи, Сергій Дождєв, звинуватив особисто Путіна у відмиванні грошей. Ба навіть більше, він повідомив слідчим про незаконну діяльність наближеного до російського президента – глави компанії "Роснефть" Ігоря Сєчіна. За словами підозрюваного, останній брав участь у захопленні російського холдингу "Система", що спеціалізується на добуванні нафти. Крім того, Дождєв розповів усі таємниці офшорних схем, які контролювалися російським "Сбербанком".

Нині Кремль не просто зацікавлений, він докладає усіх зусиль, щоб зупинити і активність Браудера, і це розслідування. Один з елементів – ордери, що виписуються на Інтерпол.

Зрозуміло, до речі, чому росіяни використали цей інструмент: вони хотіли зірвати і розкрити зустріч прокурора і позивача. Все це робиться для подальшого фабрикування справи і для залякування сторін.

Браудер, як людина досвідчена, прекрасно розуміє, чого хоче Москва – його арешту; адже "гуманні" російські суди ухвалили рішення про заочне засудження американського лобіста терміном на дев’ять років. Навряд чи це занадто турбує Браудера, як і постійне переслідування Кремля, до якого він звик. А от оточення Путіна дійсно бентежить не лише факт оприлюднення інформації про участь найвищого керівництва держави в корупційних оборудках, а й можливість опинитися піж міжнародними санкціями – у "Списку Магнітського", який функціонує не тільки у США, але вже й у Канаді.

Однак Москва переслідує не лише американських лобістів та інвесторів, але й українських громадян.

У той же день стало відомо про рішення білоруського суду позбавити українського журналіста Павла Шаройка свободи терміном на вісім років за шпигунство. Саме судове засідання відбулося ще у лютому цього року; однак глава КДБ лише зараз вирішив надати інформацію про громадянина України.

Історія з Павлом дуже зрозуміла. Раніше, як ви пам’ятаєте, видання "Білоруський партизан" повідомляло, що для затримання Павла спецслужби використовували білоруського кореспондента телекомпанії НТВ, який приніс Шаройку фальшиві документи під грифом "Таємно" про співпрацю Москви і Мінська у військовій сфері після навчань "Захід-2017", однак тоді Павло відмовився їх брати.

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Отже саме затримання, вірогідно, планувалося російськими спецслужбами.

У цьому контексті можна згадати й історію Павла Гриба, який поїхав на побачення із дівчиною до білоруського міста Гомель, а потім зник. Пізніше він опинився у Краснодарському СІЗО, а дівчина виявилася громадянкою РФ, яку використала ФСБ для затримання 19-річного хлопця. Він для Кремля став тоді зручною фігурою – людиною, на яку можна почепити статтю 205 - "скоєння терористичного акту", якою можна лякати росіян через екрани пропагандистського телебачення.

То ж на фоні спроби затримання Браудера, ув’язнення Шаройка можна з впевненістю сказати: Кремль не збирається зупинятися, він продовжить свої агресивні дії. І ті європейські політики, які досі вважають, що з Путіним можна домовитися, не просто помиляються, вони допомагають Путіну обійти кару.