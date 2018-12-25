Похоже, Лукашенко и Путин снова не договорились. Традиция, однако.

Лукашенко и Путин встретились. Поговорили в разных форматах, даже поужинали. Заявлений по результатам переговоров не было.

Это значит, что не договорились. Уже 4-ю встречу подряд, начиная с августа 2018.

Путин давит, Лукашенко, похоже, стал колом. Говорят о "рабочих группах", которые будут работать над интеграционными инициативами. Это, фактически то, что уже есть как минимум 10 месяцев -- но надо же продемонстрировать хоть какой-то "прогресс" для прессы.

Похоже, максимум, на что может пойти Беларусь - унификация таможенных пошлин и акцизных сборов (что в принципе и так должно быть в рамках ТС) а так же (как самый крайний вариант) - допуск российских таможенников на оформление транзитных грузов (идущих в РФ). Беларуси это крайне не выгодно, не столько по причине "беларуских креветок", сколько из-за того, что это может быть воспринято как потеря контроля над собственной границей. СМИ РФ, естественно, это так и преподнесут.

Ещё одно направление - энергетическое. Это и генерация электроэнергии и вопросы нефти и газа. Русские хотят получить возможность захода российского капитала. Или через приватизацию, или посредством создания СП. При этом помнят "проброс" Лукойла на "Нафтане". Беларусь, возможно, согласиться на продажу одной или нескольких ТЭС, работающих на российском газе. Но лишь после того, как запустится АЭС - всё равно газовая генерация согласно утверждённой ещё 2 года назад "Концепции энергетической безопасности" должна уменьшится с сегодняшних 87-89% до 60% к 2025 и менее 50% к 2035. При этом, учитывая активную проработку вариантов добычи газа в других странах (в том числе, кстати, и в Украине), не факт, что эти самые 60% или 50% будут полностью российскими.

Но Россия, похоже давит серьёзно. Из скудной информации выделяется тезис о "разработке формулы цены на газ с 2020 года". Это значит, что старая формула будет действовать ещё год. За этот год Москва надеется выкрутить руки Минску. Тем более, что на 2020 приходятся и президентские и парламентские выборы.

Но что-то мне подсказывает (уже давно шепчет), что как минимум одна электоральная кампания пройдёт раньше срока - в 2019 году.

Одним словом, противоречия не сняты, Кремль настроен решительно, Лукашенко, похоже, тоже.

2019 год будет полон интересных событий!

ЗЫ: смотрим на Китайский вектор. Не исключаю, что вскоре после Нового года Лукашенко полетит в Пекин. А в Минск, "посмотреть на красоты" вновь приедут представители госдепа с групами аналитиков. Да и, что-то мне так же подсказывает, что и послы могут в 2019-м вернуться. Беларуский Вашингон, американский в Минск. После очень-очень долгого перерыва.

Ещё раз повторю, будет интересно, будет нескучно. Но, блин, и немного страшно.