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Кремль начнет переговоры без Украины? В Киеве оценили опасность провокаций Путина

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Провокации России в Украине по типу скандального телемоста NewsOne могут иметь два варианта последствий для Киева.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook. "Первый – когда украинские власти сами будут пресекать попытки реванша. Когда любая провокация станет натыкаться на жесткую отповедь из кабинетов и не менее однозначную реакцию силовых структур. Это может успокоить "протестоспособную" часть украинского общества. И оно ограничится лишь ситуативными митингами", – подчеркнул блогер.

В случае второго варианта (если власть будет игнорировать провокации РФ), отмечает Казарин, "Украина Майдана" обречена будет на это реагировать – и уличный протест вновь станет неизменным спутником нашего быта.

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"А этот хаос вновь будет выгоден лишь Москве. Позволит ей говорить о банкротстве соседней страны. Кремль сможет предлагать мировым столицам переговоры о судьбе Украины – без участия самой Украины", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный совет по телерадиовещанию собирает внеочередное заседание из-за намерений телеканала NewsОne, который входит в холдинг Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

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Тема
Телемост с Россией
Персоны
Павел КазаринВладимир Путин
Место
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Панический страх адептов майдана перед телемостом с его прямой и честной дискуссией означает то, что всякий диалог по поводу возникшей гражданской войны даёт крошечную надежду на установление МИРА в нашей истерзанной Украине. А это, оказывается совершенно НЕ НУЖНО майдановским нацистам и их кураторам-олигархам, которые открыто и нагло наживаются на КРОВИ погибающих на этой войне украинцев.
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Питон Каа
Питон Каа
Теперь в Европе скажут, что Украина сама не хочет урегулирования конфликта, она отказывается от контактов с Россией, почему наш бизнес должен нести убытки из-за недоговороспособности Украины. Отменим санкции, пусть Украина барахтается сама, если сможет. А нет, Россия ее подберет, как всегда.
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Закон Порядок
Закон Порядок
вы реально больны--Провокации России в Украине по типу скандального телемоста NewsOne .кто вср@всь-невистка,так вона гусей пасэ,так воно извиттэля нэсэ.
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