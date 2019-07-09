Кремль начнет переговоры без Украины? В Киеве оценили опасность провокаций Путина

Провокации России в Украине по типу скандального телемоста NewsOne могут иметь два варианта последствий для Киева.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook. "Первый – когда украинские власти сами будут пресекать попытки реванша. Когда любая провокация станет натыкаться на жесткую отповедь из кабинетов и не менее однозначную реакцию силовых структур. Это может успокоить "протестоспособную" часть украинского общества. И оно ограничится лишь ситуативными митингами", – подчеркнул блогер.

В случае второго варианта (если власть будет игнорировать провокации РФ), отмечает Казарин, "Украина Майдана" обречена будет на это реагировать – и уличный протест вновь станет неизменным спутником нашего быта.

Украина и Россия "24"

"А этот хаос вновь будет выгоден лишь Москве. Позволит ей говорить о банкротстве соседней страны. Кремль сможет предлагать мировым столицам переговоры о судьбе Украины – без участия самой Украины", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный совет по телерадиовещанию собирает внеочередное заседание из-за намерений телеканала NewsОne, который входит в холдинг Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

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