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Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
ЭкономистВсе статьи автора

Кремль начал поглощение Беларуси

3.8т

Это самое главное, о чем В.Путин заявил на вчерашней пресс-конференции.

Важнейшей фразой вчерашнего шоу стала вот эта:

В.Путин: Совсем ещё недавно думали, что и страны такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживает, это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства, спокойно, сдержанно. Но делаем своё дело и будем двигаться дальше в этом направлении.

Кремль начал поглощение Беларуси

По данным ФСС, население Российской Федерации на 1 ноября 2018 г. составляет 146,8 млн. чел.

Откуда же взялись 160 млн.?

Может быть, Путин банально оговорился?

Хотя вообще-то он неплохо помнит нужные ему цифры.

Одиннадцать месяцев тому назад, 30 января 2018 г., на встрече с доверенными лицами он называл другую цифру:

И, без всяких сомнений, это работа, которую не может сделать один человек по определению. У нас 146 миллионов граждан! Это серьезная, командная, большая работа.

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Два месяца назад, 18 октября 2018 г., в ходе заседания клуба "Валдай" также была названа цифра в 146 млн.:

Ф.Лукьянов: Если Вы один, то это мало. У Вас есть единомышленники, такие же не националисты?

В.Путин: Есть. Почти 146 миллионов человек.

На самой вчерашней пресс-конференции Путин также назвал цифру в 146 млн.:

На минуточку, у нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО – 600 миллионов, и Вы считаете, что наша цель – управлять миром?

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Значит, Путин не оговорился и не ошибся.

Но в одном и том же выступлении он назвал две разные цифры численности населения. Значит, произнося их, он вкладывал в них разный смысл.

Какой же?

Во втором случае он назвал численность населения России – у нас 146 миллионов граждан в России.

А в первом случае он использовал цифру в 160 миллионов, которую характеризовал так – это те, кто:

- у нас проживает,

- народ,

- имеет интересы, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, без всякого хамства, спокойно, сдержанно.

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Таким образом, Путин провел четкую границу между теми, кто является гражданами России, а также теми, кто может являться, а может и не являться гражданами России, но кто:

- является частью нашего народа,

- живет у нас,

- имеет интересы, которые мы защищаем.

Разница в 13,2 миллиона человек – между численностью нашего народа и численностью граждан России – объясняется, как нетрудно догадаться, суммарной численностью населения Беларуси, "ДНР", "ЛНР" и, очевидно, Южной Осетии.

Беларусь – 9,5 млн.чел.

"ДНР" – 2,3 млн.чел.

"ЛНР" – 1,5 млн.чел.

Южная Осетия – 0,05 млн.чел.

Итого численность нашего народа, живущего не на территории России,– 13,3 млн.чел.

Россия – 146,8 млн.чел.

Таким образом, вся численность нашего народа, живущего у нас (то есть и на территории России и за ее пределами, но у нас), интересы которого мы защищаем, – 160,1 млн.чел.

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Юридической причиной, позволившей Путину заговорить о нашем народе, проживающем у нас, интересы которого мы защищаем, стало, очевидно, утверждение за день до этого самим Путиным Военной доктрины Союзного государства (белорусский кабинет утвердил ее еще 13 ноября).

Текста новой Военной доктрины Союзного государства в открытом доступе нет.

Но то, что именно и как именно Путин позволил себе заявить о нашем народе численностью в 160 млн.чел, живущего, по феноменальной путинской формулировке, у нас (в том числе формально за государственными границами России), интересы которого, определяемые и интерпретируемые теперь, естественно, самим Путиным, нами уже защищаются, позволяют сделать обоснованные предположения о легальном содержании утвержденного документа.

Иными словами, с 19 декабря 2018 г., в частности:

- белорусский народ стал частью нашего народа,

- белорусский народ живет у нас,

- интересы белорусского народа определяются Путиным и защищаются, если надо, то и военным путем (доктрина-то военная).

Очевидно, это важнейшее достижение Путина последнего времени, позволяющее ему в ситуации, какую он сочтет для себя благоприятной, использовать инструменты, предусмотренные в указанной Военной доктрине, для осуществления своих собственных целей, выдаваемых теперь за интересы нашего 160-миллионного народа.

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Например, так, как использовался инструмент российских миротворческих сил в Южной Осетии в 2008 г.

Или как инструмент российской военной базы в Севастополе в 2014 г.

Или как инструмент нашего народа, интересы которого мы защищаем, – в Донбассе с 2014 г.

Теперь появился новый инструмент – инструмент Военной доктрины Союзного государства – для Беларуси.

В течение последнего месяца довольно много говорилось о совершенном 15 ноября 2018 г. акте аннексии Керченского пролива, реакции на которую со стороны официальных органов ни одного государства, включая и Украину, до сих пор не было.

Заявление Путина 20 декабря 2018 г. – это недвусмысленное заявление о начале новой аннексии (поглощения) Беларуси.

О своих дальнейших действиях Путин также заявил вчера, нисколько не стесняясь:

Делаем своё дело и будем двигаться дальше в этом направлении.

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Автор
Андрей ИлларионовАндрей Илларионов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Андрея Илларионова
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Дейман Алон
Дейман Алон
Белорусов вольют в Педерашку и там они растворятся. Эх, хороший был народ, белорусы, пока с пидороссами не связался.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Белорус - это русский, живущий в Беларуси. Укропы, успокойтесь,насильно присоединять Беларусь никто не будет, а экономически Беларусь в РФ давно интегрирована. Как Канада в США
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Афанасьев Алексей, А чукчи - это у вас кто, русские или просто братья ?
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Соин Сергей
Соин Сергей
Может от нас отстанут, твари!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Соин Сергей, От на не отстанут, но долговечности россии это не прибавит, скорее наоборот, как неквалифицированный ремонт лишь ускоряет разрушение обветшалого здания.
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