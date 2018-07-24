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ПолитикаЭкономика

Кремль готовится к войне: у россиян отберут все авто

6.7тЧитать новость на украинском

Министерство обороны России предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.

Как пишет газета "Известия", проект соответствующего приказа уже проходит процедуру межведомственных согласований.

Как отмечается, в документе упоминаются все легковые машины, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более восьми мест для сидения, ранее же норма распространялась только на внедорожники.

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Издание также пишет, что обычные легковушки вряд ли понадобятся военным, а внимание прежде всего обратят на отечественные внедорожники — УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 ("Патриот"), тогда как ранее в приказе упоминались "Нивы".

Иномарки мобилизуют в последнюю очередь, так как запчасти на них стоят дороже. В их число попадут, к примеру, Toyota Prado или VW Touareg.

Мобилизованная техника не будут отправлять в район боевых действий. Кроме того, изъятие будет носить временный характер — до тех пор, пока не появятся штатные машины. Как только необходимость в автомобилях отпадет, их вернут владельцам с компенсацией.

В проекте отмечается, что в мирное время потенциально полезная для армии техника будет находиться под строгим учетом.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента России опасается возможных массовых протестов россиян.

Место
Россия
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Валевич Борис
Валевич Борис
Нищие, голодные - экономика летит в пропасть, теперь чтобы остаться у власти и сохранить награбленное лилиПутину остается только воевать. И голодранцы русские только и рады грабить богатые народы.......тьфу срань русская
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Русский Солдат
Русский Солдат
Обычное дело.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Русский Солдат, -А ты готов отдать своего бобика на защиту интересов кремлевского упыря ?
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