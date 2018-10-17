МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Константин Боровой
Константин Боровой
Российский предприниматель и политикВсе статьи автора

Кремль готовится к грядущей катастрофе

23т

В России реформируют структуру, которую возглавлял помощник президента России и куратор оккупированных территорий на Донбассе Владислав Сурков. Управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, непризнанными Абхазией и Южной Осетией преобразуют в управление по приграничному сотрудничеству, а его штат сократят примерно вдвое. Возможны перестановки и в руководстве управления. Эти изменения одни российские эксперты трактуют как намеренное понижение статуса Суркова из-за недовольства результатами его работы на донбасском направлении. Другие увольнение части сотрудников объясняют "рутинизацией" минского процесса и отсутствием политической конкуренции на оккупированных землях. Свое видение кадровых перестановок в Кремле "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.

В рамках реформирования администрации президента России изменилась позиция Суркова. Принято очень много решений, связанных с реформами администрации – это переориентация администрации на новые задачи. Администрация не может игнорировать возникшие серьезные изменения, связанные с взаимоотношениями Кремля и общества. Требуется адаптация, и один из аспектов – это реформа управления по сотрудничеству с СНГ, которое теперь будет называться управлением по приграничному сотрудничеству. Наверняка, на внутреннем языке его называют управлением по контролю за приграничными конфликтами.

Новости
У России две беды

Было время, когда Сурков, по существу, занимался частью международной политики. В основном, конечно, по Украине, но, как всегда бывает, ограничиться только этими вопросами невозможно, потому что с ними связаны многие другие. Проводить ту политику, которая в конце концов выразилась в минский формат и "нормандскую четверку", уже нельзя. Некоторые щупальца у этого монстра уже обрубаны. Ясно, что нужно менять тактические и стратегические подходы к решению актуальных для России задач. Это означает понижение не статуса Суркова, а вообще размерности задач России. А в этом смысле, конечно, статус Суркова серьезно понижается.

Посмотреть, как для России меняется эта размерность, можно даже на примере губернаторов: сколько-нибудь профессиональные губернаторы увольняются, а новые назначения связаны с лояльностью Кремлю. Самый заметный сегодня конфликт с местными элитами – это конфликт в Чечне и Ингушетии. Это проявление осознания региональными элитами необходимости самостоятельного решения локальных задач – при сокращении финансирования и влияния Кремля на региональные проблемы. Кремлю, оплачивая лояльность, приходится снижать профессионализм и эффективность.

Новости
Час быка: Россию сметет на свалку

А еще есть "приграничные проблемы" - Украина, Беларусь, в какой-то степени - страны Балтии. Во всяком случае, регионы, в которых Россия пытается сохранить влияние: Нарва в Эстонии, Латгальский район в Латвии… Задач стало, может быть, даже больше, чем было. И они стали сложнее. На Донбассе - это уже не введение войск и лобовое финансирование военных операций, а поддержание какой-то степени управляемости. Сейчас это самая главная задача, потому что Кремль теряет рычаги управления. Это связано в первую очередь с сокращением ресурсов. Да и в администрации из-за коррупции, грубо говоря, на всех не хватает.

В Кремле пытаются привести в администрацию более эффективных менеджеров, потому что предыдущие команды были ориентированы на решение более простых и примитивных задач. Из-за уменьшения финансирования щупальца на Донбассе поджимаются. Не думаю, что это означает уменьшение влияния России в региональных делах и сокращение функций и влияния Суркова.

Новости
Тяжелая душевная болезнь русского пациента заметно прогрессировала

Понятно, что неизбежны изменения вокруг России, в основном - в связи с санкциями. Кремль пытается подготовиться к катастрофическому сценарию. В таких условиях большой и инертный управленческий аппарат будет неспособен принимать решения, либо же на их реализацию уходит очень много времени.

Поддерживать стабильность - очень дорого. Оказывается, поддерживать нестабильность – тоже очень дорого. Это попытка сделать более эффективную администрацию. Но Россия как источник головной боли для всего остального мира, имитирующая только негативные проявления бывшей сверхдержавы – это форма, которая неспособна выживать и действительно влиять на окружающий мир. Мир минует или устраняет препятствие и продолжает движение вперед. А отсталой во всех отношениях России только и остается посылать проклятия отъезжающему от нее мировому сообществу. Остановить историческое развитие невозможно – это главный вывод, который надо сделать из попытки Путина и его администрации навязать миру их взгляд на развитие.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Константин БоровойКонстантин Боровой
Место
Россия
Источник
Источник:Апостроф
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
1
Смешно
49
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Да шо вы всё о западных границах рассеи, да о западных, а вот в Пекине всё спокойно. СИБИРЬНАШ! А на западных границах, как всегда ВАМКРЫШ! В самой рассеи бабочки, идёт агрессивное и стремительное окукливание, несопоставимое с самой природой окукливания, единственное в мире, мощьнейшее, не имеющие аналохов, так сказать. Вперде рассея!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Попова Ольга
Попова Ольга
ДЕД УХОДИТ В НЕБЫТИЕ , УСТАРЕЛ ДЕД В МИРЕ НОВЫЕ ВЕЯНИЯ И ЗАДАЧИ А ДЕД НА МЕСТЕ В СОВОК , И КОНЕЧНО В -----АД!!!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Стадии деградации расеи: 1.Российская Федерация - 2. Рашистская Педерация - 3.Скотный Двор Расея -4.Скотомогильник Сейчас срана расея в стадии формирования Скотного Двора. Но ребята работают быстро и к конечной стадии дойдут за год...
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Наши блоги