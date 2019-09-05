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5 сентября • обновлено в 11:17
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Кремль готовит новую информационную атаку против Украины: что известно

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Кремлевские пропагандисты планируют восстановить тему "незаконных поставок оружия самолетами Ил-76 украинских частных авиакомпаний, которые недавно были уничтожены в Ливии".

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление". Ранее тема "украинского следа" в ливийской войне оказалась провальной. Инцидент с уничтожением двух транспортных самолетов Ил-76 в Ливии должен был стать информационной бомбой для подрыва украинской репутации.

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В ближайшее время силами ИПСО страны-агрессора планируется распространение в иностранном и российском информационном поле фейков на эту тему со ссылкой на "украинские источники".

Ил-76

Ил-76

ria.ru

Напомним, ранее в Кремле уже пытались разогнать фейки о якобы украинском следе в ливийской войне, а также привязать Украину к скандалу накануне Совбеза ООН.

Как писал OBOZREVATEL, в аэропорту Мисурата в Ливии был уничтожен самолет Ил-76ТД украинской компании "Скайавиатранс", который перевозил гуманитарный груз. Борт выполнял рейс из Анкары в Мисурату в рамках сотрудничества с Международной организацией Красного Креста.

Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что уничтоженный Ил-76 принадлежал Volaris Business LP из Шотландии, подставной компании, созданной Турцией для незаконной передачи оружия Ливии. И по их версии самолет "перевез тонны оружия из Анкары в Мисурату и Триполи за последние несколько недель". На деле же Ил-76ТД в апреле 2019 года был перерегистрирован украинской авиакомпанией ООО "Скайавіа Транс", владелец – Volaris Busibess LP, Шотландия. Эта компания, в свою очередь, имела от Госавиаслужбы Украины разрешение на осуществление рейсов в Ливию под эгидой Международного Комитета Красного Креста. В то время, как всем прочим авиакомпаниям был наложен запрет на полеты в Ливию, охваченную конфликтом. Эти же сведения подтвердили и в руководстве компании. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Макарский Александр
Макарский Александр
Коварство Кремля не знает границ. Слава Богу, шо на Украине нема литакив
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