Кремль готов нанести удар по Парижу: военный эксперт привел доказательства

Российская Федерация готовится к войне в Европе – ядерной и обычной; существует ряд явных признаков такой подготовки.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский военно-политический эксперт, живущий в Праге, Юрий Федоров.

Он сообщил о том, что в последнее время Россией "в рамках программы, связанной с наращиванием российских стратегических ядерных сил, было спущено на воду 3 стратегических субмарины, которые несут баллистические ракеты".

Далее – "была спущена многоцелевая атомная подводная лодка "Князь Владимир", оснащенная 16 межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава-30". Завершено строительство еще одной атомной субмарины – "Ясень М", которая, в частности, оснащена крылатыми ракетами "Калибр" - именно такими, которые использовались против оппозиционных сил в Сирии", - продолжил эксперт.

По его словам, "они предназначены для того чтобы наносить удары по целям на берегу, и дальность у них довольно большая – порядка 2,5 тысячи километров. То есть если такая подлодка находится в Средиземном море, она может обстреливать Европу - до Вены или до Парижа, в зависимости от того, где она находится".

"Это наращивание потенциала, предназначенного для ядерной войны в Европе", - убежден эксперт.

Кроме того, "была произведена целая серия спусков подводных лодок под кодовым названием "Лада". Это современные подлодки, которые предназначены, в том числе, для Черноморского флота России – прежде всего, для борьбы с военно-морскими силами потенциального противника", - добавил Федоров.

Он подчеркнул: "Это один из признаков того, что российское руководство ведет подготовку к войне – прежде всего, к войне в Европе, как обычной, так и ядерной".

Эксперт заметил, что имеется много других признаков, например, "наращивание обычных вооруженных сил с созданием группировок". "Так, в Западном военном округе воссоздана первая гвардейская танковая армия. В Южном военном округе, который предназначен главным образом для войны против Украины, тоже наращиваются ударные группировки".

В контексте опасений, высказанных главой НАТО Йенсом Столтенбергом, Федоров констатировал: "Действительно, с 1991 года в НАТО возобладала точка зрения, что войны с Россией не будет. Вплоть до 2014 года все склонялись к тому, что военной опасности с востока нет, и подготовка к противодействию была практически свернута. Теперь надо наращивать силы".

Как писал "Обозреватель", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал: "После завершения Холодной войны НАТО сократило свои силы на море, особенно в сфере противостояния подводным лодкам. Мы проводили меньше учений и потеряли навыки".