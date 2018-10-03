''Кремль его дотравит'': сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале

Президент России Владимир Путин, комментируя отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, фактически сознался в том, что покушение было совершено под его руководством.

Такое мнение высказал в Twitter блогер Михаил Голуб. "Путин признался, что по его приказу пытались убить Скрипаля", - подписал блогер видео, на котором президент РФ называет бывшего ГРУшника подонком и предателем.

В сети неоднозначные слова Путина вызвали настоящий ажиотаж - пользователи возмущены заявлениями российского главы и считают их неподобающими. "Театр садистского абсурда", - так назвал выступление президента РФ политолог Алексей Голобуцкий.

"Какой-то дурацкий дуэт выходит: Скрипаль из Лондона рассказывает, какая замечательная Россия и Путин, они ни в коем случае бы его не травили, ибо "крымнаш", а на Донбасс никто не нападал. И одновременно Путин из Москвы заявляет "он предатель", "нужно поскорее закончить". То есть, в итоге таки дотравят, получается. Но при полном восторге пациента и хрипах "Славься, славься, русский царь" до конца", - написано в Telegram-канале Голобуцкого.

"Там в зале сидят и аплодируют люди. Что с ними?" "Это давно уже не люди", "Ботокс в голове гниет и воняет на весь мир. Безумие от власти", "У Путина бред преследования и мания величия", "Позорище... С ухмылкой на устах!" - комментируют интернет-пользователи заявления главы РФ.

Путин признался, что по его приказу пытались убить Скрипаля pic.twitter.com/3xdLMYFt8R — Mikhail Golub (@golub) 3 жовтня 2018 р.

Послали травить предателя и подонка и его дочь. Не получилось. Британцы раздули из этого шпионский скандал.



Давно не спрашиваю, что у него с головой. Там болезнь. Неизлечимая. pic.twitter.com/7qLyuuLefQ — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 3 жовтня 2018 р.

Встретились однажды Путин и Моисеев pic.twitter.com/Hon7QxYpEh — Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 3 жовтня 2018 р.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок" в собственном доме. Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та упорно отвергает все обвинения.

В результате Скрипалей удалось спасти, однако инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Скрипаль изначально не поверил, что к его отравлению причастны российские спецслужбы, но позже заявил, что боится Путина.