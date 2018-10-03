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''Кремль его дотравит'': сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале

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Президент России Владимир Путин, комментируя отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, фактически сознался в том, что покушение было совершено под его руководством.

Такое мнение высказал в Twitter блогер Михаил Голуб. "Путин признался, что по его приказу пытались убить Скрипаля", - подписал блогер видео, на котором президент РФ называет бывшего ГРУшника подонком и предателем.

В сети неоднозначные слова Путина вызвали настоящий ажиотаж - пользователи возмущены заявлениями российского главы и считают их неподобающими. "Театр садистского абсурда", - так назвал выступление президента РФ политолог Алексей Голобуцкий.

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"Какой-то дурацкий дуэт выходит: Скрипаль из Лондона рассказывает, какая замечательная Россия и Путин, они ни в коем случае бы его не травили, ибо "крымнаш", а на Донбасс никто не нападал. И одновременно Путин из Москвы заявляет "он предатель", "нужно поскорее закончить". То есть, в итоге таки дотравят, получается. Но при полном восторге пациента и хрипах "Славься, славься, русский царь" до конца", - написано в Telegram-канале Голобуцкого.

''Кремль его дотравит'': сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале
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"Там в зале сидят и аплодируют люди. Что с ними?" "Это давно уже не люди", "Ботокс в голове гниет и воняет на весь мир. Безумие от власти", "У Путина бред преследования и мания величия", "Позорище... С ухмылкой на устах!" - комментируют интернет-пользователи заявления главы РФ.

''Кремль его дотравит'': сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале
''Кремль его дотравит'': сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале
''Кремль его дотравит'': сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале
''Кремль его дотравит'': сеть разозлили слова Путина о ''подонке''-Скрипале

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок" в собственном доме. Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва, однако та упорно отвергает все обвинения.

В результате Скрипалей удалось спасти, однако инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам Скрипаль изначально не поверил, что к его отравлению причастны российские спецслужбы, но позже заявил, что боится Путина.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персоны
Владимир ПутинСергей СкрипальАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
А как этого урода называть? Гигантом мысли и отцом русской демократии?
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Santi Amonito
Santi Amonito
Гебешник гебешника рано или поздно либо сдаст, либо угандошит - tertium non datur, - закон, которым руководствуются со времен кровавой чеки до нынешних педечекистов, от педрил менжинского до нынешнего патрушева. Предатель на предателе и предателем погоняет - и этот скрыпаль оказался не исключением..., - как впрочем и вся педерасея.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Президент России Владимир Путин, комментируя отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, фактически сознался в том, что покушение было совершено под его руководством.... «Порошенко: дети Донбасса будут сидеть в подвалах» Это значит порошенко признался в убийствах детей?
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