Кремль давно начал действовать: в США раскрыли тактику России в холодной войне

Россия активно ведет Холодную войну против стран Запада и США более двенадцати лет.

Такое заявление изданию "Новое время" сделал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Хербст. Он подчеркнул, что показательной в этом плане является ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Если вы читаете российские газеты и журналы, смотрите российские телепрограммы, вы знаете, что Кремль ведет холодную войну против Запада, против США уже 12-14 лет", — сказал экс-посол.

Джон Хербст Крым.Реалии

Он добавил, что риторика Москвы — "это риторика войны". "Они описывают Запад, особенно Америку, в черных красках", — отметил Хербст стремление Кремля обвинить мир в "нападках на РФ".

"И когда мы начинаем трезво, но точно говорить об их политике [политике Кремля] они кричат, что мы начинаем холодную войну. Но на самом деле они сами ее давно начали. И они уже несколько лет нарушают Договор о ракетах малой и средней дальности. А когда мы говорим: "В результате вашего нарушения мы сами не должны соблюдать договор", они говорят: "О, вы нарушаете договор!" Типичная кремлевская тактика", — заключил дипломат.

Иллюстрация News Politics

Напомним, 4 декабря США официально заявили, что выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из-за его нарушений со стороны РФ. Они поставили Москве ультиматум — в течение 60 дней вернуться к выполнению условий Договора.

Эта тема поднималась еще в октябре, когда Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже США сообщили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией, а Трамп пригрозил, что Штаты будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что США ждут "негативные последствия", если они расторгнут Договор.