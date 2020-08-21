Кремль будет сливать "токсичного" Лукашенко, – белорусский политолог

Кремль будет "сливать" Александра Лукашенко по мере того, как ситуация в Беларуси будет выходить из-под контроля.

Как рассказал OBOZREVATEL директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий, Россия поняла, что Лукашенко стал токсичным для собственного народа.

По его словам, беларусы в большинстве своем пророссийски настроены, но даже в глазах этой части Лукашенко потерял легитимность.

По мнению международников, в Кремле сегодня заинтересованы в действиях белорусской оппозиции.

"Конечно, люди протестуют искренне, и президент им надоел. Но я уверен, что спецслужбы РФ используют протест для того, чтоб давить на Лукашенко и действовать по российскому сценарию", – заявил украинский эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, по шкале от прекращения протестов до эскалации конфликта обсуждается более 5-ти сценариев развития ситуации в Беларуси.

Самым вероятным сценарием развития ситуации политологи называют "арменизацию" страны.