''Кремль боится!'' Порошенко выступил в ООН с мощным призывом по Донбассу

Мир должен дать сильный ответ на агрессию России на Донбассе, развернув там многонациональную миротворческую операцию с полноценным мандатом ООН.

К этому призвал президент Украины Петр Порошенко, выступая во время мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает его пресс-служба.

"Очевидно, что в 21 веке мир не стал более безопасным местом. Мы продолжаем быть свидетелями войн и агрессии, даже на Европейском континенте. Пока мы здесь дискутируем, внешняя военная агрессия против Украины продолжается, грубо нарушая Устав ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации", - отметил глава государства.

По его словам, временная оккупация частей украинской территории продолжает причинять страдания украинскому народу и подрывать региональный и международный мир и безопасность.

Порошенко отметил, что по самым осторожным оценкам ООН, число жертв этого конфликта составила около 35 000, включая более 10 000 погибших и около 25 000 раненых. Количество внутренне перемещенных лиц превысило 1,5 миллиона.

"Это может выглядеть как очередные данные сухой статистики, которой эта Организация переполнена. В то же время, для меня лично и для всех украинцев это глубокие шрамы на сердце", - сказал президент.

По его мнению, только многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН сможет заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.

Он напомнил, что Россия выступает против миротворцев.

"Причиной этого, среди прочего, является то, что Кремль боится. Он боится, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей оккупированной территории. Они также боятся потерять контроль над украинско-российским участком границы, который Кремль удерживает для обеспечения постоянной инфильтрации своих войск на Донбасс", - сказал Порошенко.

"Разве не должна ООН предоставить смелый ответ этому вызову?", - спросил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко уехал с визитом в США, где принимает участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В прошлом году в Нью-Йорке глава государства впервые заговорил о необходимости ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс. Эту тему президент поднял и на этот раз.