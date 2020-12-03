Кравчук назвал две причины бесчеловечности Лукашенко

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко потерял человечность из-за невосприятия себя без власти и слишком крепкой привязанности к России.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" озвучил первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук. По его мнению, сейчас Беларусь вынуждена переживать человеческую и политическую трагедию.

"Я думаю, что Лукашенко за 26 лет у власти превратился в саму власть. Человеческого в нем фактически не осталось. Он весь соткан из власти. Поэтому он не может осознать себя без власти. Он теряет все человеческое, а воспринимает только административно-властное. Поэтому для него люди – это материал для управления, а не граждане, которых надо уважать, которые являются источником власти", – считает политик.

В то же время, отметил он, немалую роль в судьбе Лукашенко сыграло влияние на него России. Ведь белорусский политик всегда был убежден и до сих пор верит, что Москва в любом случае в критических ситуациях будет поддерживать его лично, а не Беларусь.

"Вот эти два момента и сделали из него руководителя, который потерял человеческие качества гуманности, добра и уважения, сочувствия к людям", – сделал вывод Кравчук.

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