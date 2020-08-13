Кравчук – Лукашенко: остановите кровопролитие, это может очень плохо кончиться

Власти Беларуси во главе с президентом Александром Лукашенко должны остановить силовиков, потому что разжигание ненависти может плохо кончиться.

Об этом заявил 13 августа в интервью "Радыё Свабода" первый президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что насилие в отношении протестующих на улицах белорусских городов вызывает возмущение в цивилизованном мире.

"Президент Лукашенко, остановите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими обвинениями, никакими историческими примерами он не сможет оправдать кровопролитие. Никто. Если они прибегнут к невероятным фальсификациям, правда истории все равно восторжествует", – отметил Кравчук.

По его словам, соседям Беларуси непонятно, какие цели преследует и какие задачи решает власть, применяющая силу против мирных граждан.

"Остановите силовиков, потому что, если разжечь ненависть, это может очень плохо кончиться. Никому не избежать самого строгого наказания за преступления", – предупредил первый украинский президент.

Он также поблагодарил женщин, которые вышли на протесты в Беларуси, и подчеркнул их мужество и стремление к свободе и демократии.

"Женщина не просто выходит в знак протеста, она защищает жизнь. Женщина несет жизнь, жизнь ребенка, жизнь в целом. Я благодарен им за то, что у них хватило смелости, что они переступили любой страх, что они пришли и сказали: мы защищаем жизнь, мы защищаем свободу, мы защищаем демократию, мы хотим жить нормально, как люди живут, не зная страха перед кем-либо", – сказал Кравчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что сейчас нельзя оценить серьезность угрозы для независимости Беларуси со стороны России. В частности, в такой сложный для соседней страны период во время президентской избирательной кампании.