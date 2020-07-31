Кравчук дал интервью Скабеевой: шутил про импотентов  и срывался на крик

Первый президент Украины Леонид Кравчук во время интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой пошутил про импотентов и перешел на крик, когда вопрос коснулся того, как кремлевские СМИ рассказывают об Украине.

Скабеева припомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ТКГ должен возглавить человек, способный доминировать и попросила объяснить Кравчука, как он будет это делать.

"У меня нет амбиций, нет каких-то конкретных целей. В этом году исполнилось 64 года, как я у власти. Вам сколько лет?", – поинтересовался он у ведущей.

Та, несколько смутившись и улыбаясь, сказала, что вдвое меньше.

"Мое доминирование будет в том, что я попытаюсь доказать, чтобы слышали Украину, пошли на встречу друг другу и установили мир. Не может быть мира за счет одного или интересов другого. Только движение навстречу друг другу. Слышать людей на Донбассе, слышать людей в Украине и слышать тех, кто имеет там определенный интерес. Доминирование – это не значит быть над кем-то, это значит попытаться, чтобы люди услышали, чтоб они поняли, что нет никаких других целей, только мир" – пояснил Кравчук.

Пропагандистка снова попросила уточнить, почему Зеленский выбрал именно слово "доминирование".

"Почему ж вы доминировать именно собрались? Предыдущий представитель не справился, не доминировал?" – поинтересовалась она.

На это первый президент Украины пояснил, что Леонид Кучма сам подал заявление на сложение полномочий.

"Человек имеет право. Он устал. Он же тоже не молодой, ему за 80 лет", – сказал он.

"А вы моложе его?" – поинтересовалась ведущая.

"Я старше его. Но я знаю еще одну оценку: человек живет не по годам, а по тому, какие у него силы. Есть старые люди в 35 лет, они уже импотенты и ничего не стоят", – заявил Кравчук, вызвав смех в зале.

"Вы сейчас на кого намекаете? Ему 42 сейчас", – сказала, улыбаясь Скабеева.

Чуть позже, когда разговор коснулся того, как российские пропагандистские СМИ подают события в Украине, первый президент повысил голос.

Он эмоционально уточнил, что в России не знают даже того, как начинается украинский гимн.

"Вы не знаете, вы все загадили, вы все выдумываете! Почему я и говорю: надо научится слушать друг друга и уважать друг друга", – эмоционально заявил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группепо Донбассу. Он будет работать на общественных началах.