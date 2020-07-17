"Кричали женщины – Ура! И в воздух чепчики бросали". Только таких голосов в Америке слышится все реже, видя, куда у Трампа все катится.

На сегодняшний день работу президента Соединенных Штатов одобряют лишь 39 % и не одобряют 59%. Это самый худший показатель в новейшей истории Америки для действующего президента перед выборами. В чем проблема? Прежде всего в пандемии Covid, накрывшей Соединенные Штаты. Американцы не могут забыть слова Трампа об этой пандемии, как "HOAX (шутка) democrats". Теперь Трампу не до шуток. В штатах Новой Англии, которые все "под демократами", пандемия пошла на убыль благодаря усилиям губернаторов и дисциплинированности жителей. На юге в республиканских штатах она начала раскручиваться с удвоенной силой. Все меры недостаточной предосторожности пошли насмарку. В Соединенных Штатах количество зараженных достигло трех с половиной миллионов человек, из которых почти 150 тысяч покинуло наш свет. Учитывая, что у всех этих больных есть родные и близкие, можно с уверенностью сказать о семи миллионах граждан США, которые гарантированно не будут голосовать за Трампа. К ноябрю эта цифра увеличится вдвое. Много ли это в масштабах страны? Возможно и немного, однако они сыграют свою немалую роль.

Что еще "натворил" Трамп за время своего правления? За три года Администрация Трампа создала около 5 миллионов рабочих мест, а за три месяца этого года потеряла 25 миллионов. Зададимся гипотетическим вопросом: Где тут достижение? Перед выборами Трамп пообещал построить стену с Мексикой, протяженностью 650 миль, за которую заплатит Мексика. Построено 200 миль и Мексика не заплатила ни пенни – платит американский налогоплательщик за совершенно ненужное сооружение. Теперь уже не США, а Мексика и Канада хотят отгородиться от Соединенных Штатов. Попытка создать в области медицинской страховки нечто подобное или даже лучше, чем Обамакерэ, с треском провалилась. Борьба с коррупцией предыдущей администрации обернулась тотальной коррупцией в самой администрации Трампа, набравшего в штат Белого дома всю свою челядь и поставившего на ряд ключевых должностей своих друзей. Верховенство закона при Трампе перестало существовать. В этом смысле Трамп очень успешно копировал Путина и даже в чем-то превзошел его.

Что же можно ожидать от предстоящих выборов? Будет драка несмотря на то, что сегодня Джо Байден существенно опережает Трампа. Даже если случится невероятное и Трамп все же выиграет выборы, он попадет в патовую ситуацию или даже в цугцванг. Практически однозначно республиканцы потеряют большинство в Сенате и уже сегодня мы видим расклад сил – 7-8 мест в Сенате перейдут к демократам. Это еще не все – на горизонте замаячили еще более мрачные перспективы для Трампа, а именно – конституционное большинство демократов в Конгрессе. Это для республиканцев сродни кошмарному сну. Все, что попытается делать Трамп, будет блокироваться Конгрессом и Сенатом. Оказавшись в таком положении и не желая с ним смириться, Трамп пойдет на нарушения законов и это приведет в итоге к его импичменту со второй попытки в 2022 году. Поэтому, как это ни звучит парадоксально, но для Трампа самый лучший исход выборов – их проигрыш.

Какой из кандидатов в президенты наиболее предпочтительней для Украины? Безусловно, Байден, способный говорить с Москвой не с позиции своей личной выгоды, а с позиции силы. Закон DETER act о санкциях против России при Байдене будет принят (чего не захотел сделать Трамп по просьбам Москвы) и это окажется последним гвоздем в гроб российской экономики. Тогда уже Путин приползет на коленях к Киеву и попросит забрать Крым обратно, а заодно предложит и Таганрогскую область, ранее входящую в состав Украины.