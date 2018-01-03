Красное море потопит Крым: появился неутешительный прогноз для оккупантов

Открытие курортов в Египте для российских туристов станет настоящей трагедией для оккупантов украинского полуострова Крым.

Об этом в публикации для "Эхо Москвы" пишет блогер Александр Горный.

"Египет сложно назвать конкурентом Крыма, если бы не одно НО... Что может произойти при открытии еггипетских курортов? Произойдет перераспределение приоритетов и мест отдыха россиян. Летом народ будет отдыхать на дачах, а вот зимой может потянуться на Красное море в Египет", - подчеркнул он.

По его словам, именно этот сценарий может уменьшить турпоток в Крым - не на много, но на несколько сот тысяч человек в год.

Как сообщал "Обозреватель", ранее так называемые власти аннексированного Крыма констатировали снижение туристического потока на полуостров в 2017 году. Среди причин такого явления называют погоду, цены и политику киевских властей.