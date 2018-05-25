"Красная линия": Путин выдвинул угрозы Западу

Президент России Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО противоречит интересам РФ и Североатлантический альянс не должен переходить "красную линию" в данном вопросе.

Об этом он сказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, передает "НТВ".

"Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить", - заявил он.

Путин также призвал уважать интересы РФ.

"Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников заявил, что политика НАТО в отношении Украины остается прежней. Если сторонам удастся провести заседание Комиссии на июльском саммите в Брюсселе, то Киев сможет заручится дополнительной поддержкой в своих стремлениях стать членом Альянса.