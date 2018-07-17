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"Крайне негативно!" Путин публично пригрозил Украине

9.8тЧитать новость на украинском

В случае, если Украина вступит в НАТО, реакция Россия последует незамедлительно и будет крайне негативной.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News. "Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", — подчеркнул он.

Как известно, в Хельсинки 16 июля состоялась историческая встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

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Лидеры двух стран обсудили целый ряд вопросов, касающихся как двусторонних проблем между их странами, так и глобальных проблем торговли, санкций, ядерного разоружения, войны в Украине, транзита газа и аннексии Крыма. Встреча тет-а-тет длилась более двух часов, после чего президенты провели совместную пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин сделал громкое заявление об аннексии Крыма перед президентом Трампом. "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, Российской Федерации, этот вопрос закрыт, все", - сказал он.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Темы
Встреча Путина и ТрампаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
НАТО
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ты карлик обнаглел.нам тоже ненравится что тама усякие бриксы и другие шарашки в которых участвует масковия ну и че топереча.короче пшел вон недоделок.
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Копейка Сергей
Копейка Сергей
Кацапчики, шуруйте ка на Аляску, там же земля исконо рашитская, и натовские прям у границы, идите и шлепните их да заберите то что Катька за миньет отдала, ах да вы не можете вы только пиз@еть умеете, если Украина вступит в НАТО будете сидеть в своей рашке и хлебать боярышник и далее
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Иванов Илья
Иванов Илья
Гы.да если Украина все же вступить в НАТО то пуйло может только обосратся и намазать себе на лысую бестолковку.больше ничего он сделать не сможет.кстати Прибалтика уже давно в НАТО и имеет общую границу с козлозадростаном называемым РФ.и что?реакция ооооой какая негативная да?оооой как вас все бояяятся кацапы(смех)
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