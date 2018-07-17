"Крайне негативно!" Путин публично пригрозил Украине

В случае, если Украина вступит в НАТО, реакция Россия последует незамедлительно и будет крайне негативной.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News. "Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", — подчеркнул он.

Как известно, в Хельсинки 16 июля состоялась историческая встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Лидеры двух стран обсудили целый ряд вопросов, касающихся как двусторонних проблем между их странами, так и глобальных проблем торговли, санкций, ядерного разоружения, войны в Украине, транзита газа и аннексии Крыма. Встреча тет-а-тет длилась более двух часов, после чего президенты провели совместную пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин сделал громкое заявление об аннексии Крыма перед президентом Трампом. "Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, Российской Федерации, этот вопрос закрыт, все", - сказал он.