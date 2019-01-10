Космическое фиаско Путина: спутник России сгорел дотла

Российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Такие данные предоставило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января, сообщает ТАСС.

Вокруг света

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Связь с "Космосом-2430" якобы была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники "Тундра", первый выведен на орбиту в 2015 году).

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