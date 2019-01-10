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Космическое фиаско Путина: спутник России сгорел дотла

4.2тЧитать материал на украинском

Российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око", запущенный еще в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Такие данные предоставило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

Спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января, сообщает ТАСС.

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Космическое фиаско Путина: спутник России сгорел дотла

Вокруг света

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М" и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Связь с "Космосом-2430" якобы была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники "Тундра", первый выведен на орбиту в 2015 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитакер заявил, что оружие "Судного дня" РФ может стереть крупные города США с лица Земли.

Позже на Западе нашли, чем ответить новому вооружению Путина.

Место
Россия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Высосали из пальца какую-то чушь!!! Сошли с орбиты остатки неработающего спутника. В каталоге изменили запись об этом объекте. ВСЁ!!! . 10 лет жизни для такого спутника большой срок, потому он и умер уже давно!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Стук Кастрюль, про русские РУКИ из ЖОПЫ ни слова !!! ПОЗОРНАЯ недоНАЦИЯ !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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Юг Руси
Юг Руси
Веремога переможная!!! Спутник состарился и умер! А по версии лохлов, это оказывается - "фиаско"! ))))))) И причём, именно Путина! )))))))))))))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Юг Руси, ты всегда об ЭТОМ кричишь, когда дрочишь ?
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