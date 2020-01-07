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7 января • обновлено в 12:04
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"Кошмар для США": Иран разработал 13 сценариев мести за Сулеймани

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В Иране было разработано 13 вариантов ответа на ликвидацию США генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает ТАСС.

"На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести (за убийство Сулеймани)", – говорится в сообщении.

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Шамхани добавил, что "даже самый щадящий из них (вариантов – Ред.) может стать историческим кошмаром для США".

По его слова, "американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана".

"Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать", – угрожал Шамхани.

Касем Сулеймани

Касем Сулеймани

RT

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
Иран
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