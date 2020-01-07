"Кошмар для США": Иран разработал 13 сценариев мести за Сулеймани

В Иране было разработано 13 вариантов ответа на ликвидацию США генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает ТАСС.
"На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести (за убийство Сулеймани)", – говорится в сообщении.
Шамхани добавил, что "даже самый щадящий из них (вариантов – Ред.) может стать историческим кошмаром для США".
По его слова, "американцы знают, что они уязвимы перед ответом со стороны Ирана".
"Если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, то мы заставим их это сделать", – угрожал Шамхани.
Касем Сулеймани
RT
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.
Дочь убитого генерала Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.
Законодатели Ирана проголосовали за предложение признать армию США и Пентагон террористическими организациями в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
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