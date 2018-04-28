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Николай Травкин
Николай Травкин
Бывший российский политик, Герой Соцтруда, строитель, пенсионэрВсе статьи автора

Кошмар для МИДа России

2.7т

Всё познаётся в сравнении.

Смотришь на иного субъекта и думаешь - более хулиганистого в части общественного поведения и придумать трудно! Задиристый, хамоватый, если где какая заварушка, то непременно либо он сотворил, либо с его участием. То у соседей пожар устроит, а недавно у одного кусок огорода оттяпал.

Просто взял и забор свой перенёс. Это, сказал, издавна нашим было и про какие то скрепы зарытые там вспомнил.

А стыдить начнёшь, так всегда у него кто угодно другой виноват, но только не он. И духовностью своей обязательно вдобавок похвастается.

В общем, опасный субъект, неприятный.

Но, с другой стороны, в соседней деревне есть тип, который совсем рехнулся!

Бегает, за голенищем финка, в руках топор и грозится, что в сарае у него ещё и бомба ядерная припрятана. Тронете, орёт, и всех к покойной чёртовой матери отправлю. Потом отойдёт маленько, гуманитарной помощи попросит, но как только перекусит заокеанской консервы, то вновь в буянство впадает.

Так вот, если сравнить первого субъекта с этим отморозком, то пусть и не ангелом, но вполне приемлемым партнёром он покажется.

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То есть, в имидже главное - не какой ты, а как ты смотришься на фоне другого.

Сегодняшний день - кошмар для нашего МИДа. А что, если Ким Чен Ын всерьёз за ум взялся и действительно встал на путь исправления? Мы что тогда, первыми в списке изгоев окажемся?

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Автор
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Персоны
Владимир ПутинКим Чен Ын
Место
Россия
Объекты
Северная КореяРоссия
Источник
Источник:Facebook Николая Травкина
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