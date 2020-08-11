Воронка

Любители порядка, твердой руки и чистого асфальта, не понимают, как работает воронка, превращающего со временем любого тоталитарного правителя в чудовище и преступника.

Любая сволочь уровня Путина или Лукашенко всегда начинает со спецслужб, милиции и армии. Ему надо расставить там своих людей, готовых выполнить ЛЮБОЙ его приказ. Как это сделать? Технология очень проста — нужны люди, на которых есть компромат. И чем страшнее он будет, тем лучше. Этим людям отступать некуда. А уже эти люди подберут под себя соответствующие кадры. Силовики начинают превращаться в законное вооруженное бандформирование.

После под контроль берется вся экономика. Государственные компании переходят под контроль нужных людей. Несогласные убиваются, самых жадных покупают, самых робких выгоняют и запугивают. Независимые компании разоряют, остатки берут под контроль. Расследовать убийства уже некому — силовики под контролем. Экономика превращается в дерьмо.

Затем очередь доходит до СМИ. Самых сильных убивают, самых жадных покупают, самых робких выгоняют и запугивают. Расследовать убийства уже некому — силовики под контролем. Начинается построение культа личности. Славятся небывалые успехи в экономике. СМИ превращаются в дерьмо.

Мечты о вечном правлении заставляют обратиться к образованию. Надо обрабатывать подрастающее поколение. Образование превращается в дерьмо.

В нормальной стране существуют статистика и опросы общественного мнения. Поскольку экономика в дерьме, рейтинг в дерьме, СМИ в дерьме, то перекрываются все каналы обратной связи — вся официальная статистика фальсифицируются, честные опросы общественного мнения запрещаются. Статистика и социология в стране превращается в дерьмо.

Параллельно идет полное растление всей выборной системы. На должности председателей избиркомов назначаются или лживые ублюдки или робкие запуганные люди. Избирательная система превращается в дерьмо.

А дальше власть, которая уже по горло вся в дерьме, должна помазать как можно большое количество людей кровью. Это то, к чему она всячески стремиться. Именно так большевики пришли к власти — им нужно было, чтобы как можно у большего количества людей были руки в крови. Барина убил, усадьбу разграбил — знаешь, что с тобой сделают, если белые придут к власти? Тебя же первого повесят на фонаре! Сражайся до последнего за большевиков.

Именно этим сейчас и занят Лукашенко. Он мечтает о том, чтобы улицы были в крови — тогда силовикам некуда будет отступать.

Силовики — это его самое слабое место. Кощеева игла. Больше у него ничего не осталось. С силовиками и надо работать. Агитация и обещание амнистии всем силовикам, на чьих руках нет крови. Обращение к армии и простым солдатам.

p.s.

Конечно, хотелось бы, чтобы все помогли Беларуси. И прежде всего — Запад. Отзыв послов, замораживание всех счетов диктатора, признание победы оппозиции, начало формирование нового правительства.

Держитесь, друзья в Беларуси. Сейчас за вас все лучшие люди. Лукашенко — в тюрьму.