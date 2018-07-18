Я уже много раз писал, что вопрос не в Путине и не в том, сколько он проживет, а в том, что будет после его ухода (в ящик или на дачу, или в кресло, где удобно дремать - неважно. Важно, что будет после Путина.

Отступление про прогнозы. Прогнозы бывают мистические и научные (логические). Бывают вторые, мимикрирующие под первые - самый опасный вид прогнозов. Мистические - шарлатанство, их обсуждать не будем. Попробуем построить логический.

Парадокс, но вся система построена на подкупе депутатов. Зарплата, соцпакет, перспективы роста, возможности коррупции и проч. С другой стороны, сказать депутатам нечего. А раз ничего, бери, что дают. Вся система держится на заговоре молчания. Жириновский, Зюганов, Шмаков, говорят то "оппозиционное", что и либо играют, либо им позволяют.

Путин уже наверняка никем не командует. Вероятно, никогда не командовал. Есть некий Синедрион, который принимает решения (с его участием). Персональный состав обсуждать не будем, это не главная тема.

Члены Синедриона понимают, что публичная драка им не нужна. Поэтому буду тянуть Путина, даже если он будет в полном маразме (как Брежнев). Но всему прекрасному приходит конец. Итак, что тогда?

Новости России все сошло с рук на чемпионате мира

Синедрион собрался на экстренное заседание. Страсти, конечно, будут кипеть. Но принять решение надо (как при выборе Папы). Итак выбрали. Представили публике. И допускаю, что неплохо выступит (так сказать, на новенького). Здесь находится ключевая часть моего прогноза: власть передать удастся, но рейтинг нет. А без рейтинга? Что будет без рейтинга? Это интересный вопрос.

Но - опять шокирую парадоксами - вопрос будет решаться не здесь. Мне жаль, что я точно не запомнил, где и когда это сказали, где и когда это произошло. Мне кажется, что все-таки РБК (может быть, так выражается моя любовь к нему). Но, может быть, прочел где-то в инете. Короче, пишу, как запомнил: в неком регионе нашелся депутат заксобрания, который неожиданно для всех выступил с разоблачительной речью: коррупция, население в нищете, власти жируют и т.д. Все это можно прочесть и в инете или на РБК. Последствия: выступил, кое-кто услышал (например, я), на депутата пытаются завести уголовное дело, но пока мешает депутатский статус.

У меня вопрос: что будет, если с таким заявлением выступит не один депутат, а группа, фракция, десяток депутатов в разных регионах, вокруг которых консолидируются сотни и тысячи людей? Одного депутата можно убить или посадить, а десяток? Я сомневаюсь. Кто не сомневается - попробуйте (это не призыв, а предостережение).

Мой неожиданный вывод. Самое слабое звено в системе Путина - регионы и региональный заксобрания. Федеральные слишком подкуплены и перекуплены. Впрочем, не берусь судить. Где-то зачинщиком может выступить губернатор, но скорее всего он постарается оставаться в тени и запустить процесс через доверенных лиц.

Увидев первый регион, с которым власть не смогла справиться, или справилась так, что лучше бы и не надо, страна почувствует живительный воздух свободы. Русскую весну, так сказать. Перестройка - 2, очень похоже. Я не знаю,что будет потом. Страна может утратить целостность (и здесь я еще не касаюсь национальных республик, которые, впрочем, могут сыграть роль латышских стрелков).

С точки зрения Синедриона, остающегося как бы над схваткой, очень удобный момент упразднить пенсии, снизить до минимума подачу тепла в квартиры, вообще перестать чем-либо заниматься. Допустить распад страны, приговаривая: это не мы, это все Путин. Но и это опасно. При такой ситуации и разорвать могут. Сложно им будет, не спорю. Впрочем, насколько я знаю, в Украине во время майданов никого из руководителей не убили. Унижали, да, но не убили. Но давление пара под крышкой, как мне кажется, в России выше. В Украине два майдана вроде бы пар выпустили. Оно, конечно же, к лучшему. В России, я думаю, возобладает требование жестокого, но справедливого суда. Так говорят в фокус-группах. Но сказать и сделать - это разные вещи.