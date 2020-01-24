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24 января • обновлено в 20:14
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"Я не вынесу этого!" В Китае врачи валятся с ног из-за вспышки вируса. Пугающие кадры

2.5т
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В сети показали, как вспышка смертельного коронавируса nCoV, убившего в Китае уже 26 человек, отразилась на местных врачах.

Пугающие ролики распространили в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На одном видео засняли женщину-медика, у которой случилась истерика. Вероятно, увиденное сильно впечатлило ее. Врач принялась сильно кричать в окружении коллег: "Я не могу так больше! Я не вынесу этого!"

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В Китае врачи валятся с ног из-за вспышки вируса

В Китае врачи валятся с ног из-за вспышки вируса

В кадр попали также врачи, которые от изнеможения упали на пол прямо в больнице. Режим работы 24/7 в связи с критичностью ситуации высосал из них последние силы. "Власти: все хорошо. Видео из больницы: врачи на полу", – написали под видео.

Сеть также напугали кадры с падающими замертво китайцами, которые стали жертвами вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились еще несколько роликов. В одном из них показали передвижные изоляторы для зараженных и медиков в спецодежде. На втором засняли опустевшие улицы города.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус 2019-nCoV" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедные китайцы
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