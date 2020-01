"Я не вынесу этого!" В Китае врачи валятся с ног из-за вспышки вируса. Пугающие кадры

В сети показали, как вспышка смертельного коронавируса nCoV, убившего в Китае уже 26 человек, отразилась на местных врачах.

Пугающие ролики распространили в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На одном видео засняли женщину-медика, у которой случилась истерика. Вероятно, увиденное сильно впечатлило ее. Врач принялась сильно кричать в окружении коллег: "Я не могу так больше! Я не вынесу этого!"

В кадр попали также врачи, которые от изнеможения упали на пол прямо в больнице. Режим работы 24/7 в связи с критичностью ситуации высосал из них последние силы. "Власти: все хорошо. Видео из больницы: врачи на полу", – написали под видео.

Сеть также напугали кадры с падающими замертво китайцами, которые стали жертвами вируса.

Allegedly medical staff of #Wuhan hospital mentally broke down and cried in despair:



"I can't take it! I can't take it no more! "



More than 10 million Wuhan citizens were given up, sealed off, & not offered enough help.#WuhanCoronavirus #WuhanPneumonia pic.twitter.com/b4JXF32I94