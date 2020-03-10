Съездил в Германию: главнокомандующий ВС Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши Ярослав Мика заразился коронавирусом COVID-2019.

Инфекцию он подхватил во время поездки в Германию, сообщает onet.pl со ссылкой на польское Министерство национальной обороны.

"После возвращения из военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", – уточнили в ведомстве.

По последним данным, в Польше подтверждено 20 случаев заражения COVID-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительства Чехии и Польши ввели карантин из-за распространения коронавируса. Запрещены все спортивные, культурные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек.

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