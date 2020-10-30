Коронавирусом заразились уже более 45 млн по всему миру: статистика на 30 октября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 30 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 45,3 млн человек. За минувший день выявлено 545 903 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту с начала пандемии.

Всего от болезни скончались 1,1 млн пациентов, а выздоровели – 32,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 91 тысяча, Индии – 49 тысяч и Франции – 47 тысяч.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 370 417 человек. Умерли 6868 пациентов, выздоровели – 151 632.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,2 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.

Министерство здравоохранения Украины отменило дополнительное тестирование на коронавирус для завершения амбулаторного лечения. Также обновлены критерии госпитализации.

Главное за 30 октября: