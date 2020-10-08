Коронавирусом заразились уже 36 млн по всему миру: статистика на 8 октября. Обновляется

По состоянию на четверг, 8 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 36,3 млн человек. За минувшие сутки выявлено 343 517 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 78 тыс., в США – 48 тыс., а также в Бразилии – 31 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 27,4 млн пациентов.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 239 337 человек. Умерли 4753 пациента, выздоровели – 105 970 .

Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,7 млн), Индия (6,8 млн) и Бразилия (5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было волн коронавируса.

В США мужчина дважды переболел коронавирусом, при этом каждый раз у него были разные симптомы.

Главное за 8 октября: