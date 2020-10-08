Коронавирусом заразились уже 36 млн по всему миру: статистика на 8 октября. Обновляется
По состоянию на четверг, 8 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 36,3 млн человек. За минувшие сутки выявлено 343 517 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 78 тыс., в США – 48 тыс., а также в Бразилии – 31 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 27,4 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 239 337 человек. Умерли 4753 пациента, выздоровели – 105 970.
Странами-лидерами по темпам инфицирования по-прежнему остаются США (более 7,7 млн), Индия (6,8 млн) и Бразилия (5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было волн коронавируса.
В США мужчина дважды переболел коронавирусом, при этом каждый раз у него были разные симптомы.
Главное за 8 октября:
В Бразилии количество заражений коронавирусом превысило 5 млн человек. При этом выздоровели почти 4,4 млн пациентов и 148 тыс. скончались.
Президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете, несмотря на то, что ещё не завершил лечение от COVID-19, передают американские СМИ.
Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали около 18,7 тысяч новых случаев COVID-19. Данный показатель стал самым высоким за время пандемии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России ведутся разработки новых тестов для определения уровня иммунитета к коронавирусу. Она объяснила, что первые тесты "были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших". По ее словам, если у человека не выявлены антитела, то это еще не значит, что у него нет защиты.