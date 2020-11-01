Коронавирусом заразились почти полмиллиона человек за сутки: статистика на 1 ноября. Обновляется

По состоянию на воскресенье, 1 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 46 млн человек. За минувший день выявлено 475 201 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,2 млн пациентов, а выздоровели – 33,4 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 86 тыс., Индии – 46 тыс. и Франции – 35 тыс.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразился 387 481 человек. Умерли 7 196 пациентов, выздоровели – 158 928.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9,3 млн), Индия (8,1 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 21-е место.

С понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое деление на карантинные зоны, введенное в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Главное за 1 ноября:

31 октября в Черновицкой области зафиксировали 409 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 98 пациентов.Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Согласно данным Worldometers, Великобритания стала третьей страной в Европе в которой диагностировали более 1 миллиона зараженных коронавирусом за время пандемии в мире.

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков считает, что в Украине не было первой и второй волн коронавируса, а заболеваемость "не контролировалась и не контролируется". По его прогнозу, количество инфицированных в стране будет расти, пока 40% не переболеет.

В Великобритании с 5 ноября введут общенациональный карантин на фоне вспышки новых случаев заражения коронавирусом. Ограничительные меры будут действовать до 2 декабря, однако их могут продлить.