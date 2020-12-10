Коронавирусом заразились почти 70 млн по всему миру: статистика на 10 декабря. Обновляется

По состоянию на четверг, 10 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 69,2 млн человек. За минувший день выявлено 643 472 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 47,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 225 тыс., Бразилии – 54 тыс. и Индии – 26 тыс.

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Коронавирус в Украине. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразилось 845 343 человек. Умерли 14 204 пациента, выздоровели – 451 118 .

Лидерами по количеству заражений являются США (больше 15,5 млн), Индия (более 9,7 млн) и Бразилия (более чем 6,6 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

Локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.

Главное за 10 декабря: