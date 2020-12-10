Коронавирусом заразились почти 70 млн по всему миру: статистика на 10 декабря. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:28, 10.12.2020 Обновлено: 05:29, 10.12.2020

По состоянию на четверг, 10 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 69,2 млн человек. За минувший день выявлено 643 472 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 47,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 225 тыс., Бразилии – 54 тыс. и Индии – 26 тыс.

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Коронавирус в Украине.
Worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразилось 845 343 человек. Умерли 14 204 пациента, выздоровели – 451 118.

  • Лидерами по количеству заражений являются США (больше 15,5 млн), Индия (более 9,7 млн) и Бразилия (более чем 6,6 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

  • Локдаун в Украине для сдерживания коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится почти три недели – до 25 января включительно.

Главное за 10 декабря:

  • Изоляторы Вооруженных сил Украины якобы не подготовлены для борьбы с пандемией COVID-19 по правилам, кроме того, кадрового резерва военных медиков не хватает. Об этом заявила волонтер Наталья Воронкова, показав фото "карантинных" казарм и условий, в которых находятся военные.

  • В сети обнародовали ролик, на котором показано, как выглядят внутри легкие пациентов с коронавирусом.

  • В Беларуси временно закрыли границу, запретив выезд из страны через наземные пункты пропуска, в том числе и для граждан.

  • В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом. Накануне – 75. Общее число умерших в столице РФ достигло 9645 человек.

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