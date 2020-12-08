Коронавирусом заразились почти 68 млн по всему миру: статистика на 8 декабря. Обновляется

По состоянию на вторник, 8 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 67,9 млн человек. За минувший день выявлено 527 671 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 46,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 198 тыс., России – 28 тыс. и Индии – 27 тыс.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 813 306 человек. Умерли 13 588 пациентов, выздоровели – 418 581 .

Лидерами по количеству заражений являются США (больше 14,9 млн), Индия (более 9,6 млн) и Бразилия (более чем 6,5 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

Врач Тарас Жиравецький рассказал, когда ожидать третью волну коронавируса в Украине, в каком году исчезнет COVID-19 и какой смысл в вакцинации.

Главное за 8 декабря: