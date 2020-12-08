Коронавирусом заразились почти 68 млн по всему миру: статистика на 8 декабря. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:31, 8.12.2020 Обновлено: 05:36, 8.12.2020

По состоянию на вторник, 8 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 67,9 млн человек. За минувший день выявлено 527 671 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 46,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 198 тыс., России – 28 тыс. и Индии – 27 тыс.

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Коронавирус в мире.
Worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 813 306 человек. Умерли 13 588 пациентов, выздоровели – 418 581.

  • Лидерами по количеству заражений являются США (больше 14,9 млн), Индия (более 9,6 млн) и Бразилия (более чем 6,5 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.

  • Врач Тарас Жиравецький рассказал, когда ожидать третью волну коронавируса в Украине, в каком году исчезнет COVID-19 и какой смысл в вакцинации.

Главное за 8 декабря:

  • От COVID-19 умер бизнесмен Али Булут, вице-президент Международной турецко-украинской бизнес-ассоциации (TUID) и ее представитель в Херсонской области. Он заразился коронавирусом в Херсоне.

  • Принцесса Мария и датская королевская семья были вынуждены изолироваться после того, как у принца Кристиана оказался положительный результат теста на коронавирус.

  • Украина вошла в топ-5 лидеров среди стран в Европе и топ-10 в мире по темпам распространения COVID-19.

  • Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин пообещала Украине вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки и поддержала отказ от российского препарата.

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