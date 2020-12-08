Коронавирусом заразились почти 68 млн по всему миру: статистика на 8 декабря. Обновляется
По состоянию на вторник, 8 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 67,9 млн человек. За минувший день выявлено 527 671 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались 1,5 млн пациентов, а выздоровели – 46,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 198 тыс., России – 28 тыс. и Индии – 27 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 813 306 человек. Умерли 13 588 пациентов, выздоровели – 418 581.
Лидерами по количеству заражений являются США (больше 14,9 млн), Индия (более 9,6 млн) и Бразилия (более чем 6,5 млн). Украина в этом списке – на 17-м месте, по информации Worldometers.
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