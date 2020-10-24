Коронавирусом заразились почти 500 тысяч за сутки: статистика на 24 октября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 07:21, 24.10.2020 Обновлено: 07:24, 24.10.2020

По состоянию на пятницу, 25 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 42,4 млн человек. За минувший день выявлено 490 059 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 54 тыс., в США – 81 тыс., а также во Франции – 42,6 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,4 млн пациентов.

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Коронавирус в мире.
Worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 330 396 человек. Умерли 6 164 пациента, выздоровели – 137 578.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,6 млн), Индия (7,7 млн) и Бразилия (более чем 5,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

Коронавирус в Украине.
СНБО
Карта распространения вируса.
СНБО

​​​​​​Главное за 24 октября:

  • После местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний коронавирусом. Статистика заболеваемости наверняка увеличится еще и потому, что младшая школа будет работать в оффлайн-режиме, считает врач-инфекционист Юрий Жигарев.

  • Появление вакцины от коронавируса может совпасть во времени со спадом заболеваемости COVID-19.

  • Сотрудники Массачусетского технологического института создали маску, способную убить коронавирус, когда человек делает вдох.

  • Ученые провели исследование, которое показало, что антикоронавирусная плазма не снижает риск осложнений при COVID-19.

  • Министр здравоохранения Чехии Роман Примула 21 октября попался в ресторане без маски, в то время, как в стране был введен жесткий карантин и такие заведения должны быть закрыты. Глава правительства Андрей Бабиш потребовал от главы Минздрава уйти в отставку.

  • Китайские медики собрали образцы крови у примерно 35 тысяч жителей Уханя и его пригородов и выяснили, что в начале лета этого года примерно 4% из них обладали антителами к SARS-CoV-2.

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