Коронавирусом заразились почти 500 тысяч за сутки: статистика на 24 октября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 25 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 42,4 млн человек. За минувший день выявлено 490 059 новых инфицированных, что стало рекордом по суточному приросту за все время пандемии.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 54 тыс., в США – 81 тыс., а также во Франции – 42,6 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,4 млн пациентов.

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Коронавирус в мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 330 396 человек. Умерли 6 164 пациента, выздоровели – 137 578.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,6 млн), Индия (7,7 млн) и Бразилия (более чем 5,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24-е место.

Глава Минздрава Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна.

Коронавирус в Украине. СНБО

Карта распространения вируса. СНБО

​​​​​​Главное за 24 октября:

После местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний коронавирусом. Статистика заболеваемости наверняка увеличится еще и потому, что младшая школа будет работать в оффлайн-режиме, считает врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Появление вакцины от коронавируса может совпасть во времени со спадом заболеваемости COVID-19.

Сотрудники Массачусетского технологического института создали маску , способную убить коронавирус, когда человек делает вдох.

Ученые провели исследование, которое показало, что антикоронавирусная плазма не снижает риск осложнений при COVID-19.

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула 21 октября попался в ресторане без маски, в то время, как в стране был введен жесткий карантин и такие заведения должны быть закрыты. Глава правительства Андрей Бабиш потребовал от главы Минздрава уйти в отставку.