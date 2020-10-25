Коронавирусом заразились почти 43 млн по всему миру: статистика на 25 октября. Обновляется
По состоянию на воскресенье, 25 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 42,9 млн человек. За минувший день выявлено 452 906 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 50 тыс., в США – 79 тыс., а также во Франции – 45 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1,1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 31,6 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 337 410 человек. Умерли 6289 пациентов, выздоровели – 139 755.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (свыше 8,8 млн), Индия (7,8 млн) и Бразилия (более чем 5,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 23-е место.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об очень высоком показателе госпитализаций больных коронавирусом.
Главное за 25 октября:
Игнорирование базовых санитарных требований в ситуации эпидемии коронавируса будет "оплачено" жизнями людей, заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд по суточному заражению COVID-19 в мире – за день коронавирус подтвердили у более 465 тысяч человек.
Вся территория Польши была официально признана "красной зоной". Власти ужесточили карантин, может быть поднят вопрос о закрытии границ.
Британские ученые считают, что COVID-19 может понизить умственные способности.
В ВОЗ напомнили правила безопасного голосования для украинцев, которых стоит придерживаться на местных выборах.
COVID-19 заразился мэр Киева Виталий Кличко.