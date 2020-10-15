Коронавирусом заразились почти 400 тысяч за сутки: статистика на 15 октября. Обновляется
По состоянию на четверг, 15 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38,7 млн человек. За минувший день выявлено 381 466 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 67 тыс., в США – 59 тыс., а также в Бразилии – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,1 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 276 177 человек. Умерли 5229 пациента, выздоровели – 118 699.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,2 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Главное за 15 октября:
Вместе с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией коронавирусом переболел и их 14-летний сын Бэррон, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан выразила опасения, что вслед за ростом заболеваемости коронавирусом в мире через несколько недель может последовать увеличение смертности.
Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, поскольку она не прошла необходимой стадии клинических испытаний.
Супруга президента США Меланья Трамп заявила, что у нее отрицательный тест на COVID-19.
В Москве за сутки скончались еще 57 пациентов с COVID-19, общее число умерших достигло 5796, отчитались в оперштабе.
В Украине цена на вакцину от коронавируса может составить около 40 долларов за дозу. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С 14 октября для посещения Беларуси россиянам нужно предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19.