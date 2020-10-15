Коронавирусом заразились почти 400 тысяч за сутки: статистика на 15 октября. Обновляется

По состоянию на четверг, 15 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 38,7 млн человек. За минувший день выявлено 381 466 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 67 тыс., в США – 59 тыс., а также в Бразилии – 17 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,1 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 276 177 человек. Умерли 5229 пациента, выздоровели – 118 699 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8 млн), Индия (свыше 7,2 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Главное за 15 октября: