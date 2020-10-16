Коронавирусом заразились почти 40 млн по всему миру: статистика на 16 октября. Обновляется

По состоянию на пятницу, 16 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 39,1 млн человек. За минувший день выявлено 398 609 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 60 тыс., в США – 66 тыс., а также в Франции – 30,6 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,3 млн пациентов.

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Заразились почти 40 млн. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 281 239 человек. Умерли 5302 пациента, выздоровели – 119 650 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,2 млн), Индия (свыше 7,3 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Карта распространения вируса. СНБО

Рейтинг областей по заболеваемости. СНБО

Главное за 16 октября: