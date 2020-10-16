Коронавирусом заразились почти 40 млн по всему миру: статистика на 16 октября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 16 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 39,1 млн человек. За минувший день выявлено 398 609 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 60 тыс., в США – 66 тыс., а также в Франции – 30,6 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,3 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 281 239 человек. Умерли 5302 пациента, выздоровели – 119 650.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,2 млн), Индия (свыше 7,3 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Главное за 16 октября:
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что максимальное количество коек, которые смогут выделить в украинских больницах под больных коронавирусом COVID-19, – 52 000.
Инициированное Всемирной организацией здравоохранения масштабное исследование показало, что целый ряд препаратов, среди которых и популярные "Ремдесивир" и "Гидроксихлорохин", неэффективны в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Лечение коронавирусной инфекции терапией антителами, которую проходил президент США Дональд Трамп, могло спасти от смерти более пяти тысяч украинцев. Об этом заявил академик НАН, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко.
Британские ученые разработали анализ, который сможет определять, насколько тяжелым окажется течение коронавируса у заболевших, сообщает Respiratory Research. Тест будет проводиться с помощью профиля пяти цитокинов – клеточные сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию, приводящие к формированию лейкоцитов.
Польша усилила карантин для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Głos Szczeciński. В городах "красной" зоны на удаленное обучение полностью перевели среднюю школу. Ввели запрет на проведение свадеб, а количество участников других мероприятий и пассажиров общественного транспорта ограничили.
Новое исследование, проведенное в Индии, попыталось определить, может ли потеря чувства определенных запахов быть признаком инфицирования COVID-19. Участники исследования, которые не чувствовали двух запахов, с наибольшей вероятностью показали положительный тест на коронавирус.
За минувшие сутки, 15 октября, коронавирусом во Франции заразились рекордное количество человек с начала пандемии. Было зарегистрировано 30 621 больного.
Ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов при COVID-19.
В Украине врачи около двух месяцев ставят диагноз "коронавирус", не всегда подтверждая его положительным результатом ПЦР-теста. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Возле горсовета Луцка прошла акция протеста с участием врачей местного роддома, в который хотят завозить пациентов с коронавирусом.
Во всем мире коронавирусом заразились более 39 млн человек. Из них выздоровели 29,3 млн и 1,1 млн скончались.