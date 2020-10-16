Коронавирусом заразились почти 40 млн по всему миру: статистика на 16 октября. Обновляется
По состоянию на пятницу, 16 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 39,1 млн человек. За минувший день выявлено 398 609 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 60 тыс., в США – 66 тыс., а также в Франции – 30,6 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 29,3 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 281 239 человек. Умерли 5302 пациента, выздоровели – 119 650.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 8,2 млн), Индия (свыше 7,3 млн) и Бразилия (более чем 5,1 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
Главное за 16 октября:
Ученые объяснили, почему одни люди, зараженные коронавирусом, тяжело переносят инфекцию, а другие не испытывают опасных симптомов при COVID-19.
В Украине врачи около двух месяцев ставят диагноз "коронавирус", не всегда подтверждая его положительным результатом ПЦР-теста. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Возле горсовета Луцка прошла акция протеста с участием врачей местного роддома, в который хотят завозить пациентов с коронавирусом.
Во всем мире коронавирусом заразились более 39 млн человек. Из них выздоровели 29,3 млн и 1,1 млн скончались.