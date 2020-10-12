Коронавирусом заразились почти 38 млн по всему миру: статистика на 12 октября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 12 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 37,7 млн человек. За минувший день выявлено 278 013 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 67 тыс., в США – 41 тыс., а также во Франции – 16 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли порядка 28,3 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 261 304 человека. Умерли 4972 пациента, выздоровели – 113 507 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,9 млн), Индия (свыше 7 млн) и Бразилия (более чем 5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

Школы в Украине, вероятно, снова закроют на карантин и переведут на онлайн-обучение.

Известный украинский врач Евгений Комаровский пояснил, от чего зависит тяжесть коронавирусной болезни.

Главное за 12 октября: