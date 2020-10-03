Коронавирусом заразились более 35 млн по всему миру: статистика на 3 октября. Обновляется
По состоянию на субботу, 3 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 35 млн человек. За минувшие сутки выявлено 316 256 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 79 тыс., в США – 51 тыс., а также в Бразилии – 33 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 25,8 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 213 028 человек. Умерли 4193 пациента, выздоровели – 94 443.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,5 млн), Индия (более 6,5 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
В Израиле впервые в мире вылечили от COVID-19 экспериментальным лекарством.
Главное за 2 октября:
Глава администрации Белого дома Марк Медоуз заявил, что следующие 48 часов станут критически важными для президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом и был госпитализирован. Он подчеркнул, что состояние здоровья главы государства в пятницу было тревожным.
В Польше за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 2 367 человек, а за последние 24 часа – у 3793, что стало рекордным показателем с начала пандемии, сообщил Минздрав страны.
СМИ сообщили, что у директора Национального антикоррупционного бюроАртема Сытника обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме.
Директор российского института имени Чумакова заявил, что разработанная ими вакцина от коронавируса, скорее всего сможет давать иммунитет на десятилетия, пишет "Интерфакс". Он сравнил ее с другой цельновирионной вакциной – от полиомиелита – и пояснил, что такие вакцины действительно работают долгое время.
Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер старший врач оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Орлов.
В Энергодаре Запорожской области за сутки коронавирусом заболел 31 человек, что является максимальным приростом в городе за все время пандемии, сообщается на сайте горсовета.
В связи с этим местные власти усиливают карантин. С 4 октября будет запрещено проводить массовые мероприятия, а также ограничено время работы развлекательных заведений (ресторанов, кафе, ночных клубов) с 23:00 до 7:00.
В США у трех сенаторов-республиканцев обнаружили коронавирус. Как отмечает CNN, из-за этого под вопросом утверждение судьи Верховного суда Эми Барретт на посту.
Пятого президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее обнаружили коронавирус, 3 октября госпитализировали с двусторонним воспалением легких.
Врач назвал пациентов, у которых коронавирус никогда не вызовет осложнений.
Министерство здравоохранения Украины обратилось к органам, контролирующим соблюдение правил карантина, с требованием усилить контроль, особенно на рынках.
За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 5 563 человека, сообщил оперативный штаб.
В Грузии зафиксировали максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса – +471.
Великобритания исключила Турцию и Польшу из списка безопасных для путешествий стран. Если вы прибудете из этих стран с 3 октября, вам придется самоизолироваться, заявил государственный секретарь по транспорту Грант Шаппс.
Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 2 октября, было зафиксировано в десяти регионах.
За минувшие сутки, 2 октября, коронавирусом в Киеве заразился 441 человек. В Киевской области зафиксировали 163 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 24 043 человека, в области – 9591 зараженных.
По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Украине официально подтверждены 222 332 случая коронавирусной инфекции. Из них 4661 – обнаружен за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту. От COVID-19 в стране умерли уже 4353 человека (+92 за сутки), а 98 737 пациентов (+2146) полностью побороли болезнь.
Президента США Дональда Трампа, у которого ранее подтвердился коронавирус, по рекомендации врача отправили в медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд.
У женщины после теста на COVID-19 из носа потекла мозговая жидкость.
Люди привыкли к росту количества инфицированных COVID-19 и умерших, и эта ситуация опасная. Об этом заявил ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман.
Мадрид с 23:00 пятницы, 2 октября, изолировали из-за ситуации с распространением коронавируса. Въезжать в город и выезжать из него можно только по важным причинам: на работу, учебу, в больницу, банк или суд. Также ограничено передвижение из еще 9 муниципалитетов автономного сообщества Мадрид.
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Она является второй после вице-президента Майка Пенса в списке наследования, если Трамп из-за болезни не сможет исполнять свои обязанности.
Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что мир в условиях пандемии коронавируса ждет еще около двух лет хаоса.