Коронавирусом заразились почти 35 млн по всему миру: статистика на 3 октября. Обновляется
По состоянию на субботу, 3 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 34,8 млн человек. За минувшие сутки выявлено 316 256 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 79 тыс., в США – 51 тыс., а также в Бразилии – 33 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 25,8 млн пациентов.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 213 028 человек. Умерли 4193 пациента, выздоровели – 94 443.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,5 млн), Индия (более 6,4 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
В Израиле впервые в мире вылечили от COVID-19 экспериментальным лекарством.
Главное за 2 октября:
Люди привыкли к росту количества инфицированных COVID-19 и умерших, и эта ситуация опасная. Об этом заявил ведущий инфекционист Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Евгений Качман.
Мадрид с 23:00 пятницы, 2 октября, изолировали из-за ситуации с распространением коронавируса. Въезжать в город и выезжать из него можно только по важным причинам: на работу, учебу, в больницу, банк или суд. Также ограничено передвижение из еще 9 муниципалитетов автономного сообщества Мадрид.
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Она является второй после вице-президента Майка Пенса в списке наследования, если Трамп из-за болезни не сможет исполнять свои обязанности.
Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман считает, что мир в условиях пандемии коронавируса ждет еще около двух лет хаоса.