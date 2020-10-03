Коронавирусом заразились почти 35 млн по всему миру: статистика на 3 октября. Обновляется

По состоянию на субботу, 3 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 34,8 млн человек. За минувшие сутки выявлено 316 256 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 79 тыс., в США – 51 тыс., а также в Бразилии – 33 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 25,8 млн пациентов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 213 028 человек. Умерли 4193 пациента, выздоровели – 94 443 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,5 млн), Индия (более 6,4 млн) и Бразилия (более 4,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

В Израиле впервые в мире вылечили от COVID-19 экспериментальным лекарством.

Главное за 2 октября: