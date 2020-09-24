Коронавирусом заразились почти 33 млн по всему миру: статистика на 24 сентября. Обновляется
По состоянию на четверг, 24 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 32 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 315 717 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 89 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 32 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 981 тыс. человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 184 734 человека. Умерли 3705 пациентов, выздоровели – 81 670.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,1 млн), Индия (больше 5,7 млн) и Бразилия (более 4,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
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Главное за 24 сентября:
Во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 32 млн человек. При этом побороли инфекцию 23,6 млн пациентов и 980 тыс. скончались.
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