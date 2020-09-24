Коронавирусом заразились почти 33 млн по всему миру: статистика на 24 сентября. Обновляется

Карина Бондаренко Мир 05:21, 24.09.2020

По состоянию на четверг, 24 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 32 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 315 717 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 89 тыс., в США – 41 тыс., а также в Бразилии – 32 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 981 тыс. человек.

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Коронавирусом заразились более 32 млн.
worldometers
Рейтинг стран по распространению заболевания.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 184 734 человека. Умерли 3705 пациентов, выздоровели – 81 670.

  • Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,1 млн), Индия (больше 5,7 млн) и Бразилия (более 4,6 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

  • Ученые дали прогноз развития пандемии коронавируса на пять лет. Два из них – о том, как человечество будет жить без вакцинации.

Главное за 24 сентября:

  • Во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 32 млн человек. При этом побороли инфекцию 23,6 млн пациентов и 980 тыс. скончались.

  • В Ривненской области зафиксировали 122 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе уже 11 621 инфицированный, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

  • Супружескую пару сняли с рейса Киев-Анталия из-за отказа надеть защитную маску в салоне самолета.

  • В Киеве ряд врачей отказался принимать в больнице и ехать на вызов к 4-летнему ребенку с коронавирусом, состояние которого ухудшилось во время лечения дома. Об этом рассказала его мать.

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Мир

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