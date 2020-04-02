Коронавирусом заразились почти 1 млн человек: статистика по миру и Украине на 2 апреля. Постоянно обновляется

Коронавирус окончательно закрепился в Европе и США: уже четыре страны обогнали Китай по количеству смертей – Италия, Испания, США и Франция. Заразились по всему миру уже более 935 тысяч человек.

В Украине подтверждены 794 случая заболевания. Министерство здравоохранения втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились почти 1 млн человек

Что важно знать об атаке коронавируса

Из-за COVID-19 в Украине погибли уже 20 человек , вылечились – 13 . В стране лабораторно подтверждены 794 случая .

Во всем мире коронавирусом заразились более 935 тысяч человек, умерли свыше 47 тысяч, более 194 тысяч вылечились.

С начала эпидемии COVID-19 в Италии скончались более 13 тысяч человек, однако тенденция пошла на спад.

США продолжают удерживать лидерство в антирейтинге – там уже более 215 тысяч больных.

Главное за 2 апреля

05:32 – Заболевание обнаружили у сотрудника департамента обращений граждан Одесского городского совета.

05:30 – В Херсонской области подтвердили три новых случая COVID-19. Один из них оказался смертельным. Херсон закрыли на карантин.

05:29 – У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены подтвердили COVID-19.

01:35 – Пранкер "Джокер", который отличился рядом громких разоблачений украинских политиков, заявил, что заразился COVID-19.

01:15 – В разведке США заявили: власти Китая скрыли реальную статистику заражения и летальных случаев COVID-19 в стране. Соответствующий секретный отчет представители разведки передали Белому дому.

01:10 – Украинский врач-инфекционист, эксперт по медреформе призвал американского изобретателя Илона Маска обсуждать предоставление аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с президентом Владимиром Зеленским, а не с бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун.

00:24 – Конотопский район Сумской области не был готов к эпидемии коронавируса, потому что медики не были обеспечены необходимой защитой, заявил мэр Конотопа Артем Семенихин. Он считает, что в смерти людей виноваты отчасти и они сами, потому что не обратились в больницу вовремя, и районные власти.

00:14 – В Черкассах священники УПЦ МП в связи с пандемией устроили освящение улиц на кузове пикапа. Журналистист позвонил митрополиту Черкасскому и Каневскому Софронию (Дмитруку) и сообщил, что церковники таким образом нарушили ПДД. В ответ митрополит начал ему угрожать и проклинать.

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