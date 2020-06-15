Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на 15 июня коронавирусом в Украине и мире заразилось почти 8 млн человек. У 123 тысяч из них COVID-19 обнаружили за последние сутки.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в США – 19 920, Бразилии – 17 086 и Индии – 11 382. В Украине антирекорд суточной заболеваемости зафиксировали в Донецкой области.

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Коронавирусом заразились около 8 млн: статистика по COVID-19 на 15 июня. Постоянно обновляется

Коронавирусом заразились около 8 млн: статистика по COVID-19 на 15 июня. Постоянно обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 31 154 человека. Умерли 889 пациентов, выздоровели – 14 082.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 2,1 млн), Бразилия (более 867 тыс.) и Россия (свыше 528 тыс.).

В аннексированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 724 случая COVID-19, 20 человек скончались.

Более 10 украинских компаний разрабатывают препарат от COVID-19 на основании плазмы крови переболевших коронавирусом людей.

Коронавирусом заразились около 8 млн: статистика по COVID-19 на 15 июня. Постоянно обновляется

Коронавирусом заразились около 8 млн: статистика по COVID-19 на 15 июня. Постоянно обновляется

Главное за 15 июня:

07:51 – Египет подтвердил готовность открыть аэропорты для туристов: когда можно лететь

07:25 – Новая вспышка COVID-19 в Китае: власти заявили о высоком риске заражения и десятках случаев

07:19 – Донецкая область 14 июня показала антирекорд суточной заболеваемости. Там подтвердили 42 новых случая заражения, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко на странице в Facebook. Больше всего больных обнаружили в Краматорске – 8, Дружковке и Марьинском районе – по 6.

01:10 – В аннексированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 724 случая COVID-19, 20 человек скончались, заявили оккупационные "власти".

01:07 – Более 10 украинских компаний разрабатывают препарат от COVID-19 на основании плазмы крови переболевших коронавирусом людей. Антитела обнаружены лишь в около четверти инфицированных.

00:43 – На Буковине за сутки официально подтвердили еще 43 случая заражения, на Херсонщине – всего три.

00:10 – Туристы, которые прибывают в Тунис с момента открытия границ 27 июня, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.